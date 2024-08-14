Шевченко оценил значимость победы Динамо над Рейнджерсом

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал победу киевского «Динамо» над шотландским «Рейнджерс» (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

– Мы знаем о трудностях, с которыми сталкиваются многие люди в Украине на данный момент. Насколько этот результат добавил им радости?

– Конечно, это важно. У «Динамо» очень много болельщиков, поскольку это один из важнейших клубов Украины. И этот результат поднимет моральный дух людей и бойцов на передовой, которые продолжают бороться, но точно смотрели эту игру. Мы должны верить и быть объединенными. Спорт занимает важное место в жизни украинцев. Многие болельщики смотрели эту игру. Я думаю, что сегодня очень хороший день для нас.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25 киевское «Динамо» сыграет против австрийского «РБ Зальцбург». Встречи состоятся 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии «бело-синие» выйдут в основную стадию главного еврокубка.