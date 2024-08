Шевченко оценил значимость победы Динамо над Рейнджерсом

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал победу киевского «Динамо» над шотландским «Рейнджерс» (2:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

– Мы знаем о трудностях, с которыми сталкиваются многие люди в Украине на данный момент. Насколько этот результат добавил им радости?

– Конечно, это важно. У «Динамо» очень много болельщиков, поскольку это один из важнейших клубов Украины. И этот результат поднимет моральный дух людей и бойцов на передовой, которые продолжают бороться, но точно смотрели эту игру. Мы должны верить и быть объединенными. Спорт занимает важное место в жизни украинцев. Многие болельщики смотрели эту игру. Я думаю, что сегодня очень хороший день для нас.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов 2024/25 киевское «Динамо» сыграет против австрийского «РБ Зальцбург». Встречи состоятся 21 и 27 августа. В случае победы в двухматчевом противостоянии «бело-синие» выйдут в основную стадию главного еврокубка.

🗣️'On the front line people are fighting but they've been watching this game, for sure'



Former Ukrainian player and manager Andriy Shevchenko says Dynamo Kyiv's win will help raise morale for some of the Ukrainian people 🇺🇦⤵️#BBCFootball pic.twitter.com/quMTEZCk30