Чемпион мира U-20 объяснил, почему не сыграл ни одного матча за Динамо

Воспитанник киевского «Динамо» Сергей Булеца объяснил, почему так и не сыграл ни одного официального матча за основной состав «бело-синих».

– По данным Transfermarkt, Александрия выкупила вас за полмиллиона евро. Что не дало вам раскрыться по полной в Динамо?

– Без психологии тяжело играть в футбол. Надо уметь терпеть, тяжело работать, настраивать себя выжимать максимум. Можно жаловаться на травмы, тренера и все такое, но нужно разобраться в себе сначала.

Ранее Сергей Булеца объяснил, почему решил перейти в «Александрию».