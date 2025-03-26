Чемпион мира U-20 объяснил, почему не сыграл ни одного матча за Динамо
Сергей Булеца заявил, что в футболе очень важна психология
Воспитанник киевского «Динамо» Сергей Булеца объяснил, почему так и не сыграл ни одного официального матча за основной состав «бело-синих».
– По данным Transfermarkt, Александрия выкупила вас за полмиллиона евро. Что не дало вам раскрыться по полной в Динамо?
– Без психологии тяжело играть в футбол. Надо уметь терпеть, тяжело работать, настраивать себя выжимать максимум. Можно жаловаться на травмы, тренера и все такое, но нужно разобраться в себе сначала.
Ранее Сергей Булеца объяснил, почему решил перейти в «Александрию».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Одессе, очевидно, полагают, что смена главного тренера поможет сохранить место в УПЛ
Джастис Хуни может претендовать на титул чемпиона мира по версии WBO