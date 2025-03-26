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Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 10:19 |
558
0

Чемпион мира U-20 объяснил, почему не сыграл ни одного матча за Динамо

Сергей Булеца заявил, что в футболе очень важна психология

26 марта 2025, 10:19 |
558
0
Чемпион мира U-20 объяснил, почему не сыграл ни одного матча за Динамо
ФК Динамо Киев. Сергей Булеца

Воспитанник киевского «Динамо» Сергей Булеца объяснил, почему так и не сыграл ни одного официального матча за основной состав «бело-синих».

– По данным Transfermarkt, Александрия выкупила вас за полмиллиона евро. Что не дало вам раскрыться по полной в Динамо?

– Без психологии тяжело играть в футбол. Надо уметь терпеть, тяжело работать, настраивать себя выжимать максимум. Можно жаловаться на травмы, тренера и все такое, но нужно разобраться в себе сначала.

Ранее Сергей Булеца объяснил, почему решил перейти в «Александрию».

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Сергей Булеца Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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