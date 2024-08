Невероятный Пеп. Манчестер Сити завоевал 18-й трофей при Гвардиоле

Манчестер Сити в серии пенальти обыграл Манчестер Юнайтед и завоевал Суперкубок Англии. Этот трофей стал 18-м для команды при наставнике Жузепе Гвардиоле.

Манчестер Сити с 2016 года 6 раз становился чемпионом Англии, завоевал 4 Кубка лиги, 3 Суперкубка Англии, 2 Кубка Англии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.

Гвардиола добывает трофей в среднем каждые 26 матчей.

