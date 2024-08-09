Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал защитника за 40+5 млн евро
Франция
09 августа 2024, 14:34 |
1717
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал защитника за 40+5 млн евро

Уильян Пачо покинул «Айнтрахт»

09 августа 2024, 14:34 |
1717
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал защитника за 40+5 млн евро
ФК ПСЖ. Уильян Пачо

Французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о подписании эквадорского центрального защитника франкфуртского «Айнтрахта» Уильяна Пачо.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал с парижским клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 5 сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации известного инсайдера Фабрицио Романо «ПСЖ» отдал за игрока 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро «Айнтрахт» может получить в качестве бонусов.

В сезоне 2023/24 Уильян Пачо провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами.

Ранее «ПСЖ» официально объявил о подписании полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Монца подписала экс-хавбека Интера
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
Позиция Илкана четкая. Стало известно, останется ли Гюндоган в Барселоне
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1
Дмитро Вербинський Источник: ФК ПСЖ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
Олимпийские игры | 08 августа 2024, 21:50 11
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка

Семен Новиков в финале Олимпийских игр одолел Алиреза Мохмадипиани из Ирана

Лузан и Рыбачок выиграли медаль в гребном спринте на ОИ-2024 в Париже
Олимпийские игры | 09 августа 2024, 13:53 44
Лузан и Рыбачок выиграли медаль в гребном спринте на ОИ-2024 в Париже
Лузан и Рыбачок выиграли медаль в гребном спринте на ОИ-2024 в Париже

Людмила и Анастасия стали вторыми на каноэ-двойке на 500 м

Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Олимпийские игры | 09.08.2024, 13:46
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
Олимпийские игры | 08.08.2024, 20:51
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
Ньюкасл – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 09.08.2024, 14:13
Ньюкасл – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Ньюкасл – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Многолетний помощник Луческу отказался работать с Мирчей в сборной Румынии
Многолетний помощник Луческу отказался работать с Мирчей в сборной Румынии
07.08.2024, 19:28 1
Футбол
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
08.08.2024, 09:29 25
Футбол
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
08.08.2024, 21:12
Олимпийские игры
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Кривбасс – Виктория
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Кривбасс – Виктория
08.08.2024, 06:43
Футбол
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
08.08.2024, 16:02 11
Футбол
Поражение в Кошице. Кривбасс уступил Виктории Пльзень в первом матче
Поражение в Кошице. Кривбасс уступил Виктории Пльзень в первом матче
08.08.2024, 22:54 86
Футбол
ВИДЕО. Реакция Усика на победу Хижняка в поединке за золото Олимпиады-2024
ВИДЕО. Реакция Усика на победу Хижняка в поединке за золото Олимпиады-2024
08.08.2024, 07:01
Олимпийские игры
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
07.08.2024, 20:26 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем