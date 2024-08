ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал защитника за 40+5 млн евро

Французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о подписании эквадорского центрального защитника франкфуртского «Айнтрахта» Уильяна Пачо.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал с парижским клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 5 сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации известного инсайдера Фабрицио Романо «ПСЖ» отдал за игрока 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов евро «Айнтрахт» может получить в качестве бонусов.

В сезоне 2023/24 Уильян Пачо провел 44 матча на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами.

Ранее «ПСЖ» официально объявил о подписании полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша.

🔴🔵🇪🇨 Official, confirmed. Willian Pacho signs in as new Paris Saint-Germain player until June 2029.



€40m deal plus €5m add-ons to Eintracht Frankfurt. pic.twitter.com/F3v0v5mtrL