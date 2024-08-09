Он играет по-другому. Артета – в восторге от бразильского форварда Арсенала
Канониры в товарищеском матче разгромили немецкий Байер
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о своих впечатлениях от игры бразильского форварда Габриэла Жезуса.
Испанский коуч после победы «канониров» над немецким «Байером» (4:1) оценил действия нападающего на поле:
«Первое ощущение, когда я увидел его этим летом – это было что-то совсем другое. Энергия от Габриэля была другой. Он выглядит по-другому. Он двигается по-другому. Он выглядит здорово!»
В игре против «Байера» Жезус провел на поле 45 минут и отличился забитым голом на 38-й минуте. Бразилец стал одним из лучших игроков «Арсенала», получив высокую оценку за игру – 8.4.
В сезоне 2023/24 АПЛ Габриэл Жезус провел за Арсенал 27 матчей, в которых забил 4 гола.
🚨🇧🇷 Arteta on Gabriel Jesus: “The first feeling when I saw him this summer… it was something different”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024
“I could sense it. The energy from Gabriel was different”.
“The way he looks is different. The way he moves is different… he looks good!”, says via @SamJDean. pic.twitter.com/fGVP8vWTTG
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