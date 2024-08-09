Он играет по-другому. Артета – в восторге от бразильского форварда Арсенала

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о своих впечатлениях от игры бразильского форварда Габриэла Жезуса.

Испанский коуч после победы «канониров» над немецким «Байером» (4:1) оценил действия нападающего на поле:

«Первое ощущение, когда я увидел его этим летом – это было что-то совсем другое. Энергия от Габриэля была другой. Он выглядит по-другому. Он двигается по-другому. Он выглядит здорово!»

В игре против «Байера» Жезус провел на поле 45 минут и отличился забитым голом на 38-й минуте. Бразилец стал одним из лучших игроков «Арсенала», получив высокую оценку за игру – 8.4.

В сезоне 2023/24 АПЛ Габриэл Жезус провел за Арсенал 27 матчей, в которых забил 4 гола.