Зинченко забил первый гол под новым номером. Арсенал разгромил Байер

7 августа на «Эмирейтс» прошел товарищеский матч, в котором «Арсенал» сыграл с «Байером». Хозяева одержали разгромную победу со счетом 4:1.

В стартовом составе «канониров» вышел украинский футболист Александр Зинченко. Украинец сумел открыть счет в матче, забив на 8-й минуте. Зинченко отыграл первый тайм, после чего был заменен.

Это первый гол Зинченко после смены игрового номера. Недавно Александр сменил 35-й номер на 17-й.

Следующий товарищеский матч «Арсенал» проведет 11 августа против французского «Лиона». «Байер» 10 августа сыграет с «Бетисом».

Товарищеский матч. 7 августа.

Арсенал – Байер – 4:1

Голы: Зинченко, 8 Троссард, 9, Жезус, 38, Хаверц, 65 – Гложек, 76.

Гол Зинченко

