Зинченко забил первый гол под новым номером. Арсенал разгромил Байер
«Канониры» разбили «фармацевтов» со счетом 4:1
7 августа на «Эмирейтс» прошел товарищеский матч, в котором «Арсенал» сыграл с «Байером». Хозяева одержали разгромную победу со счетом 4:1.
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В стартовом составе «канониров» вышел украинский футболист Александр Зинченко. Украинец сумел открыть счет в матче, забив на 8-й минуте. Зинченко отыграл первый тайм, после чего был заменен.
Это первый гол Зинченко после смены игрового номера. Недавно Александр сменил 35-й номер на 17-й.
Следующий товарищеский матч «Арсенал» проведет 11 августа против французского «Лиона». «Байер» 10 августа сыграет с «Бетисом».
Товарищеский матч. 7 августа.
Арсенал – Байер – 4:1
Голы: Зинченко, 8 Троссард, 9, Жезус, 38, Хаверц, 65 – Гложек, 76.
Гол Зинченко
Oleksandr Zinchenko with a RIDICULOUS finish to open the scoring for Arsenal! ☄️— afcstuff (@afcstuff) August 7, 2024
🎥 @TikiTakaConnor pic.twitter.com/bwmuIAW0Fh
A polished pre-season performance 💫 pic.twitter.com/UCHtB47jq1— Arsenal (@Arsenal) August 7, 2024
События матча
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