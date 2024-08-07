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Товарищеские матчи
Арсенал
07.08.2024 20:00 – FT 4 : 1
Байер
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Англия
07 августа 2024, 21:55 |
1061
0

Зинченко забил первый гол под новым номером. Арсенал разгромил Байер

«Канониры» разбили «фармацевтов» со счетом 4:1

07 августа 2024, 21:55 |
1061
0
Зинченко забил первый гол под новым номером. Арсенал разгромил Байер
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

7 августа на «Эмирейтс» прошел товарищеский матч, в котором «Арсенал» сыграл с «Байером». Хозяева одержали разгромную победу со счетом 4:1.

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В стартовом составе «канониров» вышел украинский футболист Александр Зинченко. Украинец сумел открыть счет в матче, забив на 8-й минуте. Зинченко отыграл первый тайм, после чего был заменен.

Это первый гол Зинченко после смены игрового номера. Недавно Александр сменил 35-й номер на 17-й.

Следующий товарищеский матч «Арсенал» проведет 11 августа против французского «Лиона». «Байер» 10 августа сыграет с «Бетисом».

Товарищеский матч. 7 августа.

Арсенал – Байер – 4:1
Голы: Зинченко, 8 Троссард, 9, Жезус, 38, Хаверц, 65 – Гложек, 76.

Гол Зинченко

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Байер).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зинченко (Арсенал).
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Байер товарищеские матчи Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Леандро Троссард
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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