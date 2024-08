7 августа на «Эмирейтс» проходит товарищеский матч, в котором «Арсенал» играет с «Байером».

В стартовом составе «канониров» вышел украинский футболист Александр Зинченко.

Зинченко сумел отличиться голом на 8-й минуте. Украинец мощно пробил издали и не оставил шансов голкиперу «Байера».

Это первый гол Зинченко после смены игрового номера. Недавно Александр сменил 35-й номер на 17-й.

По состоянию на 25 минуту «Арсенал» побеждает 2:0. Второй гол в матче на 9-й минуте забил Леандро Троссард.

ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера

Oleksandr Zinchenko with a RIDICULOUS finish to open the scoring for Arsenal! ☄️



🎥 @TikiTakaConnor pic.twitter.com/bwmuIAW0Fh