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  4. ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
Англия
07 августа 2024, 20:26 | Обновлено 07 августа 2024, 21:04
3726
1

ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера

Украинец отметился голом в товарищеском матче

07 августа 2024, 20:26 | Обновлено 07 августа 2024, 21:04
3726
1
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

7 августа на «Эмирейтс» проходит товарищеский матч, в котором «Арсенал» играет с «Байером».

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В стартовом составе «канониров» вышел украинский футболист Александр Зинченко.

Зинченко сумел отличиться голом на 8-й минуте. Украинец мощно пробил издали и не оставил шансов голкиперу «Байера».

Это первый гол Зинченко после смены игрового номера. Недавно Александр сменил 35-й номер на 17-й.

По состоянию на 25 минуту «Арсенал» побеждает 2:0. Второй гол в матче на 9-й минуте забил Леандро Троссард.

ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера

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Леандро Троссард Байер товарищеские матчи Арсенал Лондон видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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pricolist
Грає знову ліворуч в захисті?
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