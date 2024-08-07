ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
Украинец отметился голом в товарищеском матче
7 августа на «Эмирейтс» проходит товарищеский матч, в котором «Арсенал» играет с «Байером».
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В стартовом составе «канониров» вышел украинский футболист Александр Зинченко.
Зинченко сумел отличиться голом на 8-й минуте. Украинец мощно пробил издали и не оставил шансов голкиперу «Байера».
Это первый гол Зинченко после смены игрового номера. Недавно Александр сменил 35-й номер на 17-й.
По состоянию на 25 минуту «Арсенал» побеждает 2:0. Второй гол в матче на 9-й минуте забил Леандро Троссард.
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
Oleksandr Zinchenko with a RIDICULOUS finish to open the scoring for Arsenal! ☄️— afcstuff (@afcstuff) August 7, 2024
🎥 @TikiTakaConnor pic.twitter.com/bwmuIAW0Fh
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