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07 августа 2024, 00:50 | Обновлено 07 августа 2024, 01:02
51
0

Арсенал – Байер. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 7 августа в 20:00 по Киеву

07 августа 2024, 00:50 | Обновлено 07 августа 2024, 01:02
51
0
Арсенал – Байер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

7 августа на «Эмирейтс» пройдет товарищеский матч, в котором «Арсенал» встретится с «Байером». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда несколько лет назад получила в роли тренера своего же бывшего капитана, Артету. Поначалу и у него не все получалось, но вот уже дважды кряду именно Микель был наиболее упорным преследователем для своего друга и наставника, Гвардиолы. Правда, в итоге Манчестер Сити оказывался и в 2023-м, и прошлой весной немного, но сильнее. Все ждали, что из этого канониры сделают вывод о необходимости дальнейшего усиления состава, но Крэнке не особенно тратился. Даже вроде бы согласованный переход Калафьори из Болоньи растянулся на недели. Так же вяло велись и переговоры о Мерино, а Руис и вовсе оставался на уровне слухов. Несмотря на это, летние сборы красно-белых начинались неплохо, с побед, в том числе над Манчестер Юнайтед.

Байер

Клуб стал главным явлением в прошлом сезоне. Если раньше его издевательски называли Неверкузеном из-за ряда упущенных титулов, то Хаби Алонсо превратил своих подопечных в первый полноценный год своей работы в Германии в Неверлузен. В прямом смысле: дебютную Серебряную салатницу выиграли, не потерпев ни единого поражения за весь чемпионат. А потом и кубок добавили - в финале, впрочем, был всего лишь Кайзерслаутерн. И только 0:3 от Аталанты в решающем поединке Лиги Европы стали ложкой дегтя - и довольно ощутимой. Ждали, что потом эти все герои уйдут из Леверкузена. Но испанский наставник быстро отмел все варианты - хотя им якобы интересовались Ливерпуль с Баварией. Да и лидеров удержали, расширив даже обойму Алейшем Гарсией из Жироны и Мартеном Терье из Ренна.

Статистика личных встреч

Клубы играли в плей-офф Лиги чемпионов в феврале 2002-го года. Тогда англичане после ничьей в Леверкузене разгромили немцев 4:1 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что аспиринщики и дальше будут непобедимыми. Англичане не хуже и играют на своем поле - ждем их победы (коэффициент - 1,95).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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