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  4. ФОТО. Турецкий инсайдер поставил в неловкое положение защитника Астон Виллы
Англия
08 августа 2024, 15:37 |
743
0

ФОТО. Турецкий инсайдер поставил в неловкое положение защитника Астон Виллы

Люка Динь опровергал интерес к себе со стороны «Галатасарая»

08 августа 2024, 15:37 |
743
0
ФОТО. Турецкий инсайдер поставил в неловкое положение защитника Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера известный турецкий журналист-инсайдер Ягиз Сабунчуоглу сообщил о том, что стамбульский «Галатасарай» нацелился на подписание французского защитника английской «Астон Виллы» Люки Диня.

Сам Динь под постом Сабунчуоглу в Твиттере (Х) ответил: «Извини, но это неправда».

Однако после этого дело приняло неожиданный оборот: Сабунчуоглу ответил Диню, опубликовав фото официального письма от «Галатасарая» с предложением «Астон Вилле» по поводу трансфера Диня. На этот пост Динь журналисту уже ничем не ответил.

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Люка Динь Галатасарай Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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