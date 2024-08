ФОТО. Турецкий инсайдер поставил в неловкое положение защитника Астон Виллы

Вчера известный турецкий журналист-инсайдер Ягиз Сабунчуоглу сообщил о том, что стамбульский «Галатасарай» нацелился на подписание французского защитника английской «Астон Виллы» Люки Диня.

Сам Динь под постом Сабунчуоглу в Твиттере (Х) ответил: «Извини, но это неправда».

Однако после этого дело приняло неожиданный оборот: Сабунчуоглу ответил Диню, опубликовав фото официального письма от «Галатасарая» с предложением «Астон Вилле» по поводу трансфера Диня. На этот пост Динь журналисту уже ничем не ответил.

A Turkish journalist reported that Aston Villa had accepted an offer from Galatasaray for Lucas Digne.



Digne himself then replied to deny the rumours, however the journalist then responded by sending an image of the proposal between both clubs…



What on earth 😂😂😂 pic.twitter.com/ZGjTi8s059