ФОТО. Турецкий инсайдер поставил в неловкое положение защитника Астон Виллы

Вчера известный турецкий журналист-инсайдер Ягиз Сабунчуоглу сообщил о том, что стамбульский «Галатасарай» нацелился на подписание французского защитника английской «Астон Виллы» Люки Диня.

Сам Динь под постом Сабунчуоглу в Твиттере (Х) ответил: «Извини, но это неправда».

Однако после этого дело приняло неожиданный оборот: Сабунчуоглу ответил Диню, опубликовав фото официального письма от «Галатасарая» с предложением «Астон Вилле» по поводу трансфера Диня. На этот пост Динь журналисту уже ничем не ответил.