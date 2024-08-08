ФОТО. Турецкий инсайдер поставил в неловкое положение защитника Астон Виллы
Люка Динь опровергал интерес к себе со стороны «Галатасарая»
Вчера известный турецкий журналист-инсайдер Ягиз Сабунчуоглу сообщил о том, что стамбульский «Галатасарай» нацелился на подписание французского защитника английской «Астон Виллы» Люки Диня.
Сам Динь под постом Сабунчуоглу в Твиттере (Х) ответил: «Извини, но это неправда».
Однако после этого дело приняло неожиданный оборот: Сабунчуоглу ответил Диню, опубликовав фото официального письма от «Галатасарая» с предложением «Астон Вилле» по поводу трансфера Диня. На этот пост Динь журналисту уже ничем не ответил.
A Turkish journalist reported that Aston Villa had accepted an offer from Galatasaray for Lucas Digne.— george (@StokeyyG2) August 7, 2024
Digne himself then replied to deny the rumours, however the journalist then responded by sending an image of the proposal between both clubs…
What on earth 😂😂😂 pic.twitter.com/ZGjTi8s059
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