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  4. Названы два нападающих Челси, которых клуб хочет продать
Англия
07 августа 2024, 09:51 |
405
0

Названы два нападающих Челси, которых клуб хочет продать

«Синие» не рассчитывают на Армандо Бройю и Давида Датро Фофана

07 августа 2024, 09:51 |
405
0
Названы два нападающих Челси, которых клуб хочет продать
Getty Images/Global Images Ukraine

Ожидается, что албанский нападающий Армандо Бройя и ивуарийский форвард Давид Датро Фофана покинут «Челси» летом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, речь идет именно о полноценных трансферах, а не аренде.

Во второй половине сезона 2023/24 Армандо Бройя на правах аренды провел 8 матчей за «Фулхэм», отметившись 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что им интересуется итальянский «Милан».

Давид Датро Фофана с зимы 2024 года на правах аренды выступал за «Бернли». На его счету 15 поединков, 4 гола и 1 ассист в АПЛ.

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Армандо Бройя Давид Датро Фофана Челси трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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