Названы два нападающих Челси, которых клуб хочет продать

Ожидается, что албанский нападающий Армандо Бройя и ивуарийский форвард Давид Датро Фофана покинут «Челси» летом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, речь идет именно о полноценных трансферах, а не аренде.

Во второй половине сезона 2023/24 Армандо Бройя на правах аренды провел 8 матчей за «Фулхэм», отметившись 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что им интересуется итальянский «Милан».

Давид Датро Фофана с зимы 2024 года на правах аренды выступал за «Бернли». На его счету 15 поединков, 4 гола и 1 ассист в АПЛ.

🚨🔵 Armando Broja and David Datro Fofana are both expected to leave Chelsea on permanent transfer.



Broja, not even in the squad tonight. pic.twitter.com/8ASLYRH3wA