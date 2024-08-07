Названы два нападающих Челси, которых клуб хочет продать
«Синие» не рассчитывают на Армандо Бройю и Давида Датро Фофана
Ожидается, что албанский нападающий Армандо Бройя и ивуарийский форвард Давид Датро Фофана покинут «Челси» летом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, речь идет именно о полноценных трансферах, а не аренде.
Во второй половине сезона 2023/24 Армандо Бройя на правах аренды провел 8 матчей за «Фулхэм», отметившись 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что им интересуется итальянский «Милан».
Давид Датро Фофана с зимы 2024 года на правах аренды выступал за «Бернли». На его счету 15 поединков, 4 гола и 1 ассист в АПЛ.
🚨🔵 Armando Broja and David Datro Fofana are both expected to leave Chelsea on permanent transfer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024
Broja, not even in the squad tonight. pic.twitter.com/8ASLYRH3wA
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