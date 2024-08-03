«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
Артем официально стал игроком итальянского клуба
2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».
После объявления трансфера Довбик назвал «Жирону» маленьким клубом, а «Рому» – большой итальянской командой. Из-за этих слов Артема раскритиковали болельщики каталонского клуба.
Alex Cobas: Позор за такие слова!
Miquel Angel Muñoz: «Жирона» – это не просто маленький клуб, а очень скромный клуб. Это правда, что ты провел великолепный год как бомбардир, именно поэтому ты стал самым дорогим трансфером в истории клуба. Ты должен благодарить «Жирону» больше, чем клуб тебя.
lluis: Неблагодарный! Никто тебя не знал до перехода в «Жирону».
Pelagrator: У тебя уже нет 9 номера, и ты не будешь играть в ЛЧ... пройдет время и увидишь, что ты далеко от дома.
Fonsu: Довбик, который провалился в чемпионате Дании, мог бы никогда не заиграть в топ-чемпионате, если бы не «Жирона». Хотя бы исходя из этого, можно было бы проявить уважение к нашему клубу.
Fichad algo por favor: Ты был малоизвестным украинцем, «Жирона» сделала ставку на тебя, а ты ляпнул это. Но я рад, что «Атлетико» не подписал тебя.
Sweet DickY: Как бы вы ни пытались это оправдать, но он не уважал клуб, который его создал... Оба клуба маленькие!
Naru: Позор Довбику за такие слова! Нужно хоть немного уважать клуб, который тебе дал дорогу в большой футбол. Где бы ты был сейчас, если бы не «Жирона»?
Контракт Артема с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа
Африканская сборная будет бороться за медали
І що він не так сказав? У чому він образив клуб?Не створюйте журналісти з нічого проблему та "сенсацію"
Довбик не гарно сказав, але й фани Жирони нічим не краще висловилися.
Якби Довбик перейшов в Атлетіко, то було би ще гірше.
Жирона, в свою чергу, має бути вдячна Довбику і за ЛаЛігу і за ЛЧ.