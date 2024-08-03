Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
Испания
03 августа 2024, 13:40 | Обновлено 03 августа 2024, 13:49
1339
6

«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому

Артем официально стал игроком итальянского клуба

03 августа 2024, 13:40 | Обновлено 03 августа 2024, 13:49
1339
6
«Позор ему за...» Фаны Жироны разнесли Довбика после перехода в Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».

После объявления трансфера Довбик назвал «Жирону» маленьким клубом, а «Рому» – большой итальянской командой. Из-за этих слов Артема раскритиковали болельщики каталонского клуба.

Alex Cobas: Позор за такие слова!

Miquel Angel Muñoz: «Жирона» – это не просто маленький клуб, а очень скромный клуб. Это правда, что ты провел великолепный год как бомбардир, именно поэтому ты стал самым дорогим трансфером в истории клуба. Ты должен благодарить «Жирону» больше, чем клуб тебя.

lluis: Неблагодарный! Никто тебя не знал до перехода в «Жирону».

Pelagrator: У тебя уже нет 9 номера, и ты не будешь играть в ЛЧ... пройдет время и увидишь, что ты далеко от дома.

Fonsu: Довбик, который провалился в чемпионате Дании, мог бы никогда не заиграть в топ-чемпионате, если бы не «Жирона». Хотя бы исходя из этого, можно было бы проявить уважение к нашему клубу.

Fichad algo por favor: Ты был малоизвестным украинцем, «Жирона» сделала ставку на тебя, а ты ляпнул это. Но я рад, что «Атлетико» не подписал тебя.

Sweet DickY: Как бы вы ни пытались это оправдать, но он не уважал клуб, который его создал... Оба клуба маленькие!

Naru: Позор Довбику за такие слова! Нужно хоть немного уважать клуб, который тебе дал дорогу в большой футбол. Где бы ты был сейчас, если бы не «Жирона»?

Контракт Артема с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.

По теме:
Игрок олимпийской сборной Украины продолжит карьеру в Харькове
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал лидера сборной Испании
Заря покупает двух лидеров Миная. Известна сумма трансферов
Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Жирона чемпионат Италии по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 03 августа 2024, 08:24 1
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 18:01 4
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира

Африканская сборная будет бороться за медали

Медальный зачет ОИ-2024. Как нам обогнать Уганду и Северную Корею?
Олимпийские игры | 03.08.2024, 06:05
Медальный зачет ОИ-2024. Как нам обогнать Уганду и Северную Корею?
Медальный зачет ОИ-2024. Как нам обогнать Уганду и Северную Корею?
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Олимпийские игры | 02.08.2024, 23:02
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
Олимпийские игры | 03.08.2024, 00:23
Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
«Минулий сезон був неймовірним для мене та «Жирони», а команда вперше вийшла до Ліги чемпіонів. Але я відчув, що мені треба зробити новий крок. «Жирона» – маленький клуб в Іспанії, а «Рома» – великий клуб в Італії. Тиск буде більшим, але футболу без тиску не буває. Я хочу подякувати партнерам по «Жироні», які створювали для мене моменти і я зміг стати найкращим бомбардиром».
І що він не так сказав? У чому він образив клуб?Не створюйте журналісти з нічого проблему та "сенсацію"
Ответить
+2
Vanil10
Дебіл, мля!!! Бог все бачить, дурачок!
Ответить
0
GloryUkraine
Хто знав Довбика в Європі до Жирони? А хто знав Жирону в Європі до Довбика?  
Довбик не гарно сказав, але й фани Жирони нічим не краще висловилися.
Якби Довбик перейшов в Атлетіко, то було би ще гірше. 
Жирона, в свою чергу, має бути вдячна Довбику і за ЛаЛігу і за ЛЧ. 
Ответить
0
Boodya
На якому ресурсі це можна прочитати? Бо на "sport.ua", яке прописане тут як "джерело", такого немає 
Ответить
0
Nordenus
Сказал не подумав это точно...
Ответить
0
vitaha33
Вони праві 100%, так некрасиво. Хто його за язик тягнув?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
01.08.2024, 23:59 23
Олимпийские игры
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
01.08.2024, 21:36 11
Футбол
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
01.08.2024, 21:03 15
Футбол
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
03.08.2024, 00:55 3
Олимпийские игры
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
02.08.2024, 03:45 1
Футбол
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
02.08.2024, 11:44 27
Олимпийские игры
МАГУЧИХ: «Это было как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала»
МАГУЧИХ: «Это было как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала»
02.08.2024, 13:50 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем