Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»

Форвард Артем Довбик после перехода в состав «Ромы» дал интервью клубному каналу римлян, где коротко рассказал о минувшем сезоне в «Жироне, а также ожиданиях от нового сезона.

«Наконец-то это случилось. Я уже жду, когда будет мой первый день с командой. Руководство «Ромы» убедило меня, что нужно перейти в эту команду. «Рома» – один из лучших клубов в Италии, и для меня это большой проект. Я верю в него и надеюсь, что у нас получится что-то интересное в новом сезоне».

«Прошлый сезон был невероятным для меня и «Жироны», а команда впервые вышла в Лигу чемпионов. Но я почувствовал, что мне нужно сделать новый шаг. «Жирона» – маленький клуб в Испании, а «Рома» – большой клуб в Италии. Давление будет большим, но футбола без давления не бывает. Я хочу поблагодарить партнеров по «Жироне», которые создавали для меня моменты и я смог стать лучшим бомбардиром».

«Теперь я хочу забивать много голов в Италии. Я уже общался с тренером Даниэле Де Росси. Поговорили о тактике, о футболе. У меня хорошие впечатления от разговора с ним».

«Мои кумиры? Думаю, Андрей Шевченко, который в том числе играл в Италии, лучший украинец в истории Серии A», – сказал Довбик.