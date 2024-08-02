Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»
Италия
02 августа 2024, 18:50 | Обновлено 02 августа 2024, 19:00
2047
21

Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»

Игрок дал комментарий после трансфера

02 августа 2024, 18:50 | Обновлено 02 августа 2024, 19:00
2047
21
Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»
ФК Рома. Артем Довбик

Форвард Артем Довбик после перехода в состав «Ромы» дал интервью клубному каналу римлян, где коротко рассказал о минувшем сезоне в «Жироне, а также ожиданиях от нового сезона.

«Наконец-то это случилось. Я уже жду, когда будет мой первый день с командой. Руководство «Ромы» убедило меня, что нужно перейти в эту команду. «Рома» – один из лучших клубов в Италии, и для меня это большой проект. Я верю в него и надеюсь, что у нас получится что-то интересное в новом сезоне».

«Прошлый сезон был невероятным для меня и «Жироны», а команда впервые вышла в Лигу чемпионов. Но я почувствовал, что мне нужно сделать новый шаг. «Жирона» – маленький клуб в Испании, а «Рома» – большой клуб в Италии. Давление будет большим, но футбола без давления не бывает. Я хочу поблагодарить партнеров по «Жироне», которые создавали для меня моменты и я смог стать лучшим бомбардиром».

«Теперь я хочу забивать много голов в Италии. Я уже общался с тренером Даниэле Де Росси. Поговорили о тактике, о футболе. У меня хорошие впечатления от разговора с ним».

«Мои кумиры? Думаю, Андрей Шевченко, который в том числе играл в Италии, лучший украинец в истории Серии A», – сказал Довбик.

По теме:
ФОТО. Рома презентовала форварда сборной Украины Довбика
ВИДЕО. Довбик обратился к фанам Ромы после подписания контракта
ФОТО. Довбик выбрал игровой номер в Роме
Рома Рим Серия A видео чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Жирона
Иван Зинченко Источник: ФК Рома
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
Футбол | 02 августа 2024, 03:45 1
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру

Видимо, Андрей не покинет «Реал» Мадрид в это летнее трансферное окно

Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Футбол | 01 августа 2024, 21:03 15
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме

На футболке украинского форварда будет нанесено «11»

Чемпион Турции начал переговоры с Динамо по трансферу Шапаренко
Футбол | 02.08.2024, 11:47
Чемпион Турции начал переговоры с Динамо по трансферу Шапаренко
Чемпион Турции начал переговоры с Динамо по трансферу Шапаренко
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
Футбол | 02.08.2024, 07:01
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
33 игрока. Шахтер подал заявку футболистов на новый сезон
Футбол | 02.08.2024, 17:29
33 игрока. Шахтер подал заявку футболистов на новый сезон
33 игрока. Шахтер подал заявку футболистов на новый сезон
Комментарии 21
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Cruyff
Важлива примітка "в Італії"
Ответить
+4
roman75zpr
Замiсть ЛЧ будешь гратиме в ЛЕ з великим клубом
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
adidas777
Як вже захарили дивані хейтери Довбика...
 Людині запропонували набагато кращий особистий контракт в Італії!
 До того ж ставлення зі сторні керівництва Роми та тренера було по відношенню до Артема зовсім іншим, ніж у Атлетіко.
Це для вас також не важливо?
 
А якщо враховувати який амбітний у фінансовому плані проект зараз починає Рома. Разом із будівництвом найкуртішого стадіону в Європі!
 То це дуже цікаве продовження кар'єри!
 
Побажаємо лише удачі та швидкої адаптації Артему!
Ответить
+1
Український Крим
Рома великий клуб в Римі та регіоні Лаціо! Просто чемпіон чемпіонів
Ответить
+1
TolsTIyELF
Рома должна стать доминирующим клубом и задавить всех в Италии. А Жирона пусть купит Краснопира, или Рубчинского, отличный клуб для украинцев. 
Ответить
0
antt
Ну йому краще флегматик де Россі ніж Сімеоне. Краще ЛЄ ніж ЛЧ. Не думаю що реально цей аргумент брався до уваги - будь хто б хотів себе якщо не проявити то зіграти там. Короче кажучи "хід конем", хоча які причини цього, це йому відомо. Він же ж має євродосвід ще перед Іспанією. І в Ромі такого партнера як Циганков немає. Він же ж ішов в Жирону де вже заграв Циганков.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Dmitry Shevchenko
Если б это был милан или юве я бы понял, но рома... Бред.. Не видать ему лч теперь никогда 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Xzibit11
Ох и.... толковый балабол
Ответить
-3
Xzibit11
Дурак, нахуя это тебе? Валет
Ответить
-4
Dfs2262ar
Клоун! Мовчав би за Жирону! Це той клуб, який дав тобі зробити такий стрибок! Село ти неасфальтоване!
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Шевченко
Клоун. Рома це повне дно. У неї шансів виграти Серію А, або потрапити в ЛЧ, нижче чим у того ж Атлетіко в Іспанії. Між Атлетіко і Ромою вибрати Рому, це просто повним довбнем бути. У Атлетіко навіть шанси на Прімеру будуть раз на три чи скільки років, не кажучи про регулярні виступи в ЛЧ, а у Роми ні шансів на перемогу, ні шансів ЛЧ не буде. Мілан, Юве, Інтер, Наполі, Лаціо, Аталанта... так це більш конкурентний чемп, чим в Іспанії з Реалом Барсою та Атлетіко, але відповідно і шансів менше щось виграти там буде
Ответить
-6
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
01.08.2024, 15:05 15
Олимпийские игры
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
31.07.2024, 21:01 8
Олимпийские игры
Хирн отреагировал на финансовые запросы Усика на третий бой с Джошуа
Хирн отреагировал на финансовые запросы Усика на третий бой с Джошуа
01.08.2024, 08:30
Бокс
При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
01.08.2024, 07:47 5
Футбол
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
01.08.2024, 21:36 11
Футбол
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
01.08.2024, 05:32 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
01.08.2024, 00:57 10
Футбол
Анчелотти признался, кого не хватает нынешнему Реалу
Анчелотти признался, кого не хватает нынешнему Реалу
01.08.2024, 03:54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем