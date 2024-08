Источник: Хави Симонс вернется в РБ Лейпциг на правах аренды

Нидерландский хавбек ПСЖ Хави Симонс вскоре вернется в «РБ Лейпциг» на правах аренды.

Новое арендное соглашение будет действовать до конца сезона 2024/25 без права выкупа.

«РБ Лейпциг» ожидает возвращения Симонса в начале следующей недели. Контракт нидерландца принадлежит ПСЖ, однако сезон 2023/24 он провел в немецком клубе на правах аренды.

Трансферная стоимость 21-летнего полузащитника составляет 80 млн евро, по оценкам Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются Манчестер Юнайтед и Бавария. Однако руководство ПСЖ отказалось продавать Хави Симонса.

В сезоне 2023/24 Бундеслиги Хави Симонс провел за «РБ Лейпциг» 32 матча и забил 8 голов. На Евро-2024 полузащитник был одним из ключевых игроков сборной Нидерландов – провел на поле все 6 матчей своей сборной, забив 1 гол.

Xavi Simons is set to return to Leipzig next week, signing a loan without the option to buy.



[@le_Parisien_PSG ]#XaviSimons #Leipzig pic.twitter.com/pcxnfDy1UG