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Англия
20 июля 2024, 13:29 |
485
0

МЮ хочет перехватить главную трансферную цель Баварии

Хави Симонс может продолжить карьеру в АПЛ

20 июля 2024, 13:29 |
485
0
МЮ хочет перехватить главную трансферную цель Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «ПСЖ» и сборной Нидерландов Хави Симонса. Об этом сообщают британские СМИ.

Ранее уже сообщалось о том, что Симонс согласовал условия личного контракта с «Баварией». Однако хавбек очень нравится главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу, и «Красные дьяволы» попытаются 21-летнего перехватить игрока у немецкого клуба.

Ожидается, что для подписания Симонса понадобится как минимум 90 миллионов евро. Именно такую сумму предложила «Бавария».

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Хави Симонс Манчестер Юнайтед Бавария ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Бундеслиги
Олег Дидух Источник: Daily Mail
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