МЮ хочет перехватить главную трансферную цель Баварии

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «ПСЖ» и сборной Нидерландов Хави Симонса. Об этом сообщают британские СМИ.

Ранее уже сообщалось о том, что Симонс согласовал условия личного контракта с «Баварией». Однако хавбек очень нравится главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу, и «Красные дьяволы» попытаются 21-летнего перехватить игрока у немецкого клуба.

Ожидается, что для подписания Симонса понадобится как минимум 90 миллионов евро. Именно такую сумму предложила «Бавария».