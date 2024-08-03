Денис Бойко назвав головного претендента на бронзу в новом сезоне УПЛ

Украинский голкипер Денис Бойко назвав головного претендента на бронзовые медали в новом сезоне УПЛ:

«Кривбасс. На сегодняшний день это главный претендент на бронзу. Это уже сыгранная команда с опытом командного выступления в Премьер-лиге.

Многие игроки остались. Думаю, в каждом сезоне они будут добавлять и становиться все более стабильной командой».

В прошлом сезоне УПЛ Кривбасс занял третье место, пропустив вперед только донецкий Шахтер и киевское Динамо.