Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира

На Олимпиаде-2024 состоялся первый четвертьфинальный матч в рамках футбольного олимпийского турнира. В поединке между Марокко и США сильнее оказалась африканская сборная.

Команда Марокко, которая в группе проиграла Украине, но вышла дальше с первого места, победила со счетом 4:0 и прошла в полуфинал.

В полуфинале Марокко сыграет против Испании или Японии.

Олимпиада-2024. Футбольный турнир, 1/4 финала (мужчины)

Марокко U-23 – США U-23 4:0

Голы: Рахими, 29 (с пен), Ахомах, 63, Хакими, 70, Мехди, 90 (с пен)

Марокко: Мунир, Хакими, Аззузи, Букамир, Уахди, Ричардсон (Мехди, 80), Оссама (Кечта, 80), Ахомах, Ханнус, Эззазули (Бен Сегхир, 73), Рахими (Бушуари, 81)

США: Шульте, Харриэль, Циммерман, Робинсон, Толкин (Уайли, 80), Тессманн, Макглинн (Атенсио, 71), Михайлович (Макгир, 66), Йов (Бут, 66), Паредес, Ааронсон