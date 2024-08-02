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Футбол
02 августа 2024, 18:01 | Обновлено 02 августа 2024, 18:29
3642
3

Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира

Африканская сборная будет бороться за медали

02 августа 2024, 18:01 | Обновлено 02 августа 2024, 18:29
3642
3
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Getty Images/Global Images Ukraine

На Олимпиаде-2024 состоялся первый четвертьфинальный матч в рамках футбольного олимпийского турнира. В поединке между Марокко и США сильнее оказалась африканская сборная.

Команда Марокко, которая в группе проиграла Украине, но вышла дальше с первого места, победила со счетом 4:0 и прошла в полуфинал.

В полуфинале Марокко сыграет против Испании или Японии.

Олимпиада-2024. Футбольный турнир, 1/4 финала (мужчины)

Марокко U-23 – США U-23 4:0
Голы: Рахими, 29 (с пен), Ахомах, 63, Хакими, 70, Мехди, 90 (с пен)

Марокко: Мунир, Хакими, Аззузи, Букамир, Уахди, Ричардсон (Мехди, 80), Оссама (Кечта, 80), Ахомах, Ханнус, Эззазули (Бен Сегхир, 73), Рахими (Бушуари, 81)

США: Шульте, Харриэль, Циммерман, Робинсон, Толкин (Уайли, 80), Тессманн, Макглинн (Атенсио, 71), Михайлович (Макгир, 66), Йов (Бут, 66), Паредес, Ааронсон

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Олимпийские игры 2024 сборная Марокко по футболу U-23 сборная США по футболу U-23 футбол на Олимпиаде
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Citrullus lanatus
И мы бы так выиграли)
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+1
Vitason
А ,як бы? Скільки таких ,а якби на цій олімпіаді!!
Ответить
+1
TolsTIyELF
Мы  сплющим и их и аргентину.
Ответить
0
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