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  4. Побил ли Довбик рекорд? Список самых дорогих трансферов в истории Ромы
Италия
03 августа 2024, 09:37 |
1611
3

Побил ли Довбик рекорд? Список самых дорогих трансферов в истории Ромы

Украинский футболист стал одним из самых дорогих трансферов римского клуба

03 августа 2024, 09:37 |
1611
3
Побил ли Довбик рекорд? Список самых дорогих трансферов в истории Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».

Трансфер Артема обошелся римскому клубу в 30.5 миллионов евро без учета бонусов. Это 5-й по чистой сумме трансфер в истории «Ромы».

Самым дорогим футболистом в истории «Ромы» является чешский форвард Патрик Шик, который в 2018 году перешел из «Сампдории» за 42 миллиона евро. Сейчас Шик выступает за «Байер».

Второе место в списке самых дорогих приобретений «волков» занимает Тэмми Абрахам. В 2021 году англичанин перешел из «Челси» за 41 миллион.

Больше чем за Довбика «Рома» также платила «Фиорентине» за Габриэля Батистуту (36.1 млн евро) и «Бари» за Антонио Кассано (31 млн евро).

Список самых дорогих трансферов в истории «Ромы»:

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Патрик Шик Тэмми Абрахам Габриэль Батистута Антонио Кассано Артем Довбик трансферы Серии A трансферы Рома Рим
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Pavel_i_CO
Як можна порівнювати 36млн, які платили за Батістуту в 2000-му році і нинішні 30.5млн за Довбика???
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+2
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ĴØЌÉŔ
Большинство трансферов оказались провальными 
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+1
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