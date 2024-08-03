Побил ли Довбик рекорд? Список самых дорогих трансферов в истории Ромы

2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».

Трансфер Артема обошелся римскому клубу в 30.5 миллионов евро без учета бонусов. Это 5-й по чистой сумме трансфер в истории «Ромы».

Самым дорогим футболистом в истории «Ромы» является чешский форвард Патрик Шик, который в 2018 году перешел из «Сампдории» за 42 миллиона евро. Сейчас Шик выступает за «Байер».

Второе место в списке самых дорогих приобретений «волков» занимает Тэмми Абрахам. В 2021 году англичанин перешел из «Челси» за 41 миллион.

Больше чем за Довбика «Рома» также платила «Фиорентине» за Габриэля Батистуту (36.1 млн евро) и «Бари» за Антонио Кассано (31 млн евро).

Список самых дорогих трансферов в истории «Ромы»: