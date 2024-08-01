Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
Президент «Реала» не хочет продавать украинского вратаря в английский клуб
Английский «Манчестер Сити» заинтересовался 25-летним украинским вратарем «Реала» Андреем Луниным. «Горожане» готовы предложить 35 миллионов евро.
По информации Defensa Central, президент «Реала» Флорентино Перес проинформирован об интересе «Манчестер Сити», но не горит желанием продавать Лунина именно в этот клуб.
«Все игроки, которые хотели уйти из «Реала» – уже покинули клуб», – отреагировал Перес на интерес «горожан» к Лунину.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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