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  4. Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
Англия
01 августа 2024, 21:36 | Обновлено 01 августа 2024, 21:38
1564
4

Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение

Президент «Реала» не хочет продавать украинского вратаря в английский клуб

01 августа 2024, 21:36 | Обновлено 01 августа 2024, 21:38
1564
4
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Флорентино Перес

Английский «Манчестер Сити» заинтересовался 25-летним украинским вратарем «Реала» Андреем Луниным. «Горожане» готовы предложить 35 миллионов евро.

По информации Defensa Central, президент «Реала» Флорентино Перес проинформирован об интересе «Манчестер Сити», но не горит желанием продавать Лунина именно в этот клуб.

«Все игроки, которые хотели уйти из «Реала» – уже покинули клуб», – отреагировал Перес на интерес «горожан» к Лунину.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Kitten
За 35 лямів євро Перес би його доставив із Мадриду в Манчестер власним літаком)
Ніхто за Луніна не дасть 35 мільйонів...
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0
Sp-0007043
В Реалi що, невже мстятся Лунину та хочуть знищити йому карьеру?! 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
TolsTIyELF
Как продать в Атлетико или Манс - то нет, нефиг укреплять конкурентов. А в какое то манчестер прдодал бы с удовольствием. А на Лунина пофиг.
Но в принципе Реал - лучший клуб. Пусть останется в Испании. 
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