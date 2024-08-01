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  4. Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Англия
01 августа 2024, 20:06 |
1553
4

Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги

Андрей Лунин может стать игроком «Манчестер Сити»

01 августа 2024, 20:06 |
1553
4
Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации Onefootball, голкипером начал активно интересоваться чемпион Англии «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» рассчитывают на то, что Лунин может заменить в английском клубе бразильца Эдерсона, который может перейти в саудовскую лигу. «Манчестер Сити» готовит первое предложение «Реалу» – 35 миллионов евро.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Андрей Лунин Манчестер Сити трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Реал Мадрид трансферы
Дмитро Олійник Источник: OneFootball
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Комментарии 4
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Burevestnik
Сага про Довбика щасливо закінчилась. 
Але Луніна сайт наполегливо продвигає на трансфер. 
шось затихло про продаж шахтьорської зірки Судакова.  шо ж такоє ? га?
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+1
Serhii P.
навіщо він їм? 
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+1
evgeniyyea
В Манчестер Сити не читают спорт.юа что ли? Вчера же писали, Перес согласен уже на 20 лямов. Зачем платить 35?
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0
zzg77
Агент работает! Никуда он не пойдет!!
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0
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