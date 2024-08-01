Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Андрей Лунин может стать игроком «Манчестер Сити»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации Onefootball, голкипером начал активно интересоваться чемпион Англии «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» рассчитывают на то, что Лунин может заменить в английском клубе бразильца Эдерсона, который может перейти в саудовскую лигу. «Манчестер Сити» готовит первое предложение «Реалу» – 35 миллионов евро.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».
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