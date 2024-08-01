Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации Onefootball, голкипером начал активно интересоваться чемпион Англии «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» рассчитывают на то, что Лунин может заменить в английском клубе бразильца Эдерсона, который может перейти в саудовскую лигу. «Манчестер Сити» готовит первое предложение «Реалу» – 35 миллионов евро.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».