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Футбол
03 августа 2024, 00:23 | Обновлено 03 августа 2024, 00:47
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Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала

В полуфиналах сыграют Франция – Египет, Марокко – Испания

03 августа 2024, 00:23 | Обновлено 03 августа 2024, 00:47
950
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Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Вечером 2 августа прошли матчи плей-офф футбольного турнира Олимпийских игр 2024 во Франции.

Состоялись заключительные поединки 1/4 финала и определены пары 1/4 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Франции под руководством знаменитого Тьерри Анри обыграла команду Аргентины (1:0). Единственный гол забил Жан-Филипп Матета на 5-й минуте матча.

Франция в полуфинале сыграет с Египтом, который по пенальти одолел Парагвай (1:1, пен. 5:4).

В нижней части команда команда Марокко разгромила сборную США (4:0), а Испания выбила из турнира команду Японии (3:0).

В полуфиналах 5 августа сыграют: Франция – Египет, Марокко – Испания.

Финальный матч футбольного турнира Олимпийских игр 2024 запланирован на 9 августа в Париже на Парк де Пренс.

Олимпийские игры 2024. Футбол. Мужчины

1/4 финала, 2 августа

16:00. Марокко – США – 4:0 (Париж)

Голы: Рахими, 29 (пен), Ахомаш, 63, Хакими, 70, Маухуб, 90+1 (пен)

18:00. Япония – Испания – 0:3 (Лион)

Голы: Фермин Лопес, 11, 73, Абель Руис, 86

20:00. Египет – Парагвай – 1:1, пен. 5:4 (Марсель)

Гол: Адель, 88 – Диего Гомес, 71

22:00. Франция – Аргентина – 1:0 (Бордо)

Гол: Жан-Филипп Матета, 5

1/2 финала, 5 августа

19:00. Марокко – Испания

22:00. Франция – Египет

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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