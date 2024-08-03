Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
В полуфиналах сыграют Франция – Египет, Марокко – Испания
Вечером 2 августа прошли матчи плей-офф футбольного турнира Олимпийских игр 2024 во Франции.
Состоялись заключительные поединки 1/4 финала и определены пары 1/4 финала.
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Сборная Франции под руководством знаменитого Тьерри Анри обыграла команду Аргентины (1:0). Единственный гол забил Жан-Филипп Матета на 5-й минуте матча.
Франция в полуфинале сыграет с Египтом, который по пенальти одолел Парагвай (1:1, пен. 5:4).
В нижней части команда команда Марокко разгромила сборную США (4:0), а Испания выбила из турнира команду Японии (3:0).
В полуфиналах 5 августа сыграют: Франция – Египет, Марокко – Испания.
Финальный матч футбольного турнира Олимпийских игр 2024 запланирован на 9 августа в Париже на Парк де Пренс.
Олимпийские игры 2024. Футбол. Мужчины
1/4 финала, 2 августа
16:00. Марокко – США – 4:0 (Париж)
Голы: Рахими, 29 (пен), Ахомаш, 63, Хакими, 70, Маухуб, 90+1 (пен)
18:00. Япония – Испания – 0:3 (Лион)
Голы: Фермин Лопес, 11, 73, Абель Руис, 86
20:00. Египет – Парагвай – 1:1, пен. 5:4 (Марсель)
Гол: Адель, 88 – Диего Гомес, 71
22:00. Франция – Аргентина – 1:0 (Бордо)
Гол: Жан-Филипп Матета, 5
1/2 финала, 5 августа
19:00. Марокко – Испания
22:00. Франция – Египет
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