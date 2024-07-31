Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала

30 июля завершились матчи 3-го тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024 во Франции.

Состоялись заключительные поединки группового раунда, и определены пары 1/4 финала.

В 1/4 финала 2 августа Франция сыграет против Аргентины, а Египет – с Парагваем.

В нижней части сетки в тот же день встретятся: Марокко – США, Япония – Испания.

Финальный матч футбольного турнира Олимпийских игр 2024 запланирован на 9 августа в Париже на Парк де Пренс.

Пары 1/4 финала ОИ-2024 в футболе (по сетке)

Франция – Аргентина

Египет – Парагвай

Марокко – США

Япония – Испания

Олимпийские игры 2024. Футбол

Мужчины. 3-й тур, 30 июля

Группа A

20:00. Новая Зеландия – Франция – 0:3 (Марсель)

Голы: Матета, 19, Дуэ, 71, Калимуэндо, 74

20:00. США – Гвинея – 3:0 (Сент-Этьен)

Голы: Михайлович, 14, Паредес, 31, 75

Группа B

18:00. Марокко – Ирак – 3:0 (Ницца)

Голы: Ричардсон, 19, Рахими, 28, Эззальзули, 36

18:00. Украина – Аргентина – 0:2 (Лион)

Голы: Альмада, 47, Эчеверри, 90+1

Группа С

16:00. Доминиканская Республика – Узбекистан – 1:1 (Париж)

Голы: Нуньес, 51 (пен) – Одилов, 58

16:00. Испания – Египет – 1:2 (Бордо)

Голы: Омородион, 90 – Адель, 40, 62

Группа D

22:00. Израиль – Япония – 0:1 (Нант)

Гол: Хосоя, 90+1

22:00. Парагвай – Мали – 1:0 (Париж)

Гол: Фернандес, 5

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