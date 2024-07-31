Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
Франция – Аргентина, Египет – Парагвай, Марокко – США, Япония – Испания
30 июля завершились матчи 3-го тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024 во Франции.
Состоялись заключительные поединки группового раунда, и определены пары 1/4 финала.
В 1/4 финала 2 августа Франция сыграет против Аргентины, а Египет – с Парагваем.
В нижней части сетки в тот же день встретятся: Марокко – США, Япония – Испания.
Финальный матч футбольного турнира Олимпийских игр 2024 запланирован на 9 августа в Париже на Парк де Пренс.
Пары 1/4 финала ОИ-2024 в футболе (по сетке)
- Франция – Аргентина
- Египет – Парагвай
- Марокко – США
- Япония – Испания
Олимпийские игры 2024. Футбол
Мужчины. 3-й тур, 30 июля
Группа A
20:00. Новая Зеландия – Франция – 0:3 (Марсель)
Голы: Матета, 19, Дуэ, 71, Калимуэндо, 74
20:00. США – Гвинея – 3:0 (Сент-Этьен)
Голы: Михайлович, 14, Паредес, 31, 75
Группа B
18:00. Марокко – Ирак – 3:0 (Ницца)
Голы: Ричардсон, 19, Рахими, 28, Эззальзули, 36
18:00. Украина – Аргентина – 0:2 (Лион)
Голы: Альмада, 47, Эчеверри, 90+1
Группа С
16:00. Доминиканская Республика – Узбекистан – 1:1 (Париж)
Голы: Нуньес, 51 (пен) – Одилов, 58
16:00. Испания – Египет – 1:2 (Бордо)
Голы: Омородион, 90 – Адель, 40, 62
Группа D
22:00. Израиль – Япония – 0:1 (Нант)
Гол: Хосоя, 90+1
22:00. Парагвай – Мали – 1:0 (Париж)
Гол: Фернандес, 5
Сетка плей-офф
Турнирные таблицы
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