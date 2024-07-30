Команда Ротаня вылетела из ОИ. Таблицы: Аргентина и Марокко идут дальше

30 июля сборная Украины U-23 проиграла матч 3-го тура на Олимпиаде-2024 с командой Аргентины U-23 и выбыла из турнира.

Встреча прошла в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Аргентинцы забили два мяча во втором тайме.

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В матчах 3-го тура 30 июля Украина програла Аргентине (0:2), а команда Марокко разгромила Ирак (3:0).

Ранее команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а затем вырвала победу в меньшинстве у Марокко на 90+8 минуте (2:1).

Марокко и Аргентина вышли в 1/4 финала, набрав по 6 очков. Обе команды имеют одинаковую разницу мячей (первый дополнительный показатель), однако личную встречу выиграны марокканцы (2:1), благодаря чему заняли первое место.

Команды Украины и Ирака покидают соревнования Олимпиады (по 3 очка). Команда Руслана Ротаня заняла 3-е место в группе, опередив Ирак по разнице мячей.

Олимпийские игры 2024. Футбол

Мужчины. 3-й тур, 30 июля. Группа B

18:00. Марокко – Ирак – 3:0 (Ницца)

Голы: Ричардсон, 19, Рахими, 28, Эззальзули, 36

18:00. Украина – Аргентина – 0:2 (Лион)

Голы: Альмада, 47, Эчеверри, 90+1

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