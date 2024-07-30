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Олимпийский футбольный турнир
Парагвай U23
30.07.2024 22:00 - : -
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Футбол
30 июля 2024, 01:50 | Обновлено 30 июля 2024, 02:13
26
0

Парагвай U-23 – Мали U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

30 июля 2024, 01:50 | Обновлено 30 июля 2024, 02:13
26
0
Парагвай U-23 – Мали U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июля на «Парк де Пренс» пройдет матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады, в котором сборная Парагвая встретится со сборной Мали. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Парагвай

Команда пробивалась на турнир через специальный отбор. Причем на всю Южную Америку было отведено всего два билета на Олимпиаду. И именно «гуарани» оказались сильнейшими из всех, оставив в финальном квартете отбора за спиной не только Венесуэлу, что принимала решающий сбор, но и Аргентину с Бразилией – в итоге «селесао», чемпион прошлых игр, вообще пролетели мимо Парижа, как пресловутая фанера. А подопечные Карлоса Хари Сагиера там, точнее, в Бордо, начали борьбу с японцами. Правда, там толком ничего не вышло: в меньшинстве пропустили пять безответных мячей. Но потом в столице с Израилем получилось выдать яркую победу 4:2, сохраняя шансы на продолжение борьбы.

Ставки на матч Парагвай U-23 – Мали U-23

Мали

Сборная подтвердила репутацию одной из лучших на черном континенте в том числе и в этой возрастной группе, U-23. На соответствующем Кубке Африканских Наций в прошлом году «орлы» вышли из своего квартета, но потом угодили на Марокко, команду, что представляла принимающую страну. В итоге «атласским львам» дали бой, сведя к ничьей 2:2 игровое время поединка, но уступили по пенальти. Ничейным результатом, только 0:0, закончился и поединок за третье место, но уже там послематчевые одиннадцатиметровые сложились удачно для малийцев. Помимо «бронзы», они получили и право сыграть на Олимпиаде. Стартовали там с игры против Израиля, забив и в чужие, и в свои ворота, закончив ничьей 1:1. Более статусная Япония выиграла – поздно открыла счет, а в самой концовке, на 6-й добавленной минуте, Думба не реализовал пенальти.

Статистика личных встреч

Латиноамериканцы и африканцы впервые сыграют в олимпийском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы пары практически равными. Но парагвайцы выглядят сильнее – ставим на их победу при форе «0» (коэффициент – 1,89).

Прогноз Sport.ua
Парагвай U23
30 июля 2024 -
22:00
Мали U23
Победа Парагвая U-23 1.89 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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