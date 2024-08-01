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  4. «Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
Лига конференций
01 августа 2024, 23:25 |
3385
8

«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК

Украинская команда не смогла пройти «Олимпию» и вылетела из турнира

01 августа 2024, 23:25 |
3385
8
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
ФК Полесье. Александр Усик

В четверг, 1 августа, прошел ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/2025 между «Полесьем» из Житомира и словенским клубом «Олимпия» Любляна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграли в Гливице (Польша) на поле местного городского стадиона. Украинская команда проиграла 1:2. «Полесье», проиграв первый матч 0:2, вылетело из еврокубков.

Украинский боксер Александр Усик, который имеет контракт с «Полесьем», обратился в УЕФА из-за судейства в этом матче.

«Сербы поддерживают нашего врага, сербы судили этот матч, почему УЕФА на это не обращает внимания? Они не видят этого, или у них глаза из-за денег замылило?

Вопросов нет, он профессиональный рефери, я – не футбольный судья, но УЕФА, откройте глаза! Если вам нужны деньги – наберите, я дам вам деньги», – сказал Усик.

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Олимпия Любляна Александр Усик Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Олимпия
Дмитро Олійник Источник: MEGOGO
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Комментарии 8
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oleksiyshabanov
Саня, вже як бухий я - гроші на ліво і на право)
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+8
turist86
Яка роль Усика в Поліссі? Лише піар. Бо 37 років - пенсія навіть для топ-футболістів
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+6
Serginho
Идиот, причем тут вообще судья, если житомирская команда не смогла ничего показать?? Они даже ничью не удержали. Пусть лучше себе мозги купит. Видимо, за время проведенного в боксе их неплохо так отбили.
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+6
avk2307
Ви розумієте, що вони там на віп трибуні от так думають...
Не програли вони, а УЄфа винувате і треба грошей дати...
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+1
Выталкиватель парашутистов
Я по-жизни знал лично многих боксееов - и любителей и профессионалов. И что самое невероятное, что среди них были все с отбитыми напрочь мозгами, и,как следствие - не адекватное поведение во многих простых житейских ситуациях... Так и с Усиком - полный ноль в квадрате в вопросах арбитража футбола, гонит пургу на УЕФА по -поводу якобы плохого судейства матча.... Не обращайте внимание на его поведение - он же боксер....
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0
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Roman serhi
У Усика пошёл синдром раздачи денег..
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0
Allegro_Barbaro
Боже, яке кончене..
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-2
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