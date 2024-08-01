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Лига конференций Квалификация
Полесье
01.08.2024 19:00 – FT 1 : 2
Олимпия Любляна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
01 августа 2024, 20:57 | Обновлено 01 августа 2024, 21:37
3086
64

Непреодоленный барьер. Полесье и во втором матче проиграло Олимпии

Житомирский клуб завершил выступления на евроарене

01 августа 2024, 20:57 | Обновлено 01 августа 2024, 21:37
3086
64
Непреодоленный барьер. Полесье и во втором матче проиграло Олимпии
ФК Полесье

Еврокубковые приключения украинских клубов постепенно набирают обороты, и на этой неделе сразу на следующий день после игры киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА мы переключали свое внимание на путь житомирского «Полесья» в групповой раунд третьего по рангу клубного турнира Старого Света – Лиги конференций. Помешать команде Имада Ашура достичь своей цели взялась словенская «Олимпия» из города Любляна.

И это у нее очень хорошо получалось. В первой игре еврокубковый опыт соперников дал о себе знать – они выиграли со счетом 2:0 на своем поле, поэтому ответный матч на нейтральном стадионе в польском городе Гливице казался для команды Виктора Санчеса значительно легче, чем это могло бы быть при другом сценарии.

Хотя «волки» попытались спутать все карты, забив чрезвычайно быстрый гол в самом начале противостояния, когда и один полный оборот не успела сделать секундная стрелка на часах арбитра. Назаренко прострелил с левого фланга под удар Кушниренко, и тот в касание расстрелял ближний угол. Все! Понеслась! По крайней мере тогда нам хотелось в это верить.

Однако «Полесье» уже через десять минут упустило заброс от Жорже Силвы через правый фланг атаки на ход Флоручу, и тот спокойно потом из-под Сарапия поразил ближний угол наших ворот. Опять встал вопрос дистанции в два гола между командами, поэтому фактически ничего не изменилось от быстрого гола житомирян. Разве что, они все же больше поверили в собственные силы и создали еще несколько интересных моментов до перерыва, но на гол не претендовали.

Во втором тайме же наоборот, у ворот Кудрика вообще не было соперников, а взамен «Полесье» побежало спасать положение. Где в чем неуклюже, здесь без споров, но все равно эта тактика завалить чужую штрафную площадку подачами с флангов, да еще и на Будковского со временем, выглядела вполне уместно. И таки мог состояться второй гол, когда навес от Михайличенко завершился ударом головой от Гуцуляка в левый каркас ворот.

Опять же, мы говорим о реализации голевых моментов. У житомирян во втором тайме была еще не одна такая опасная подача, когда, казалось бы, мячу было некуда деваться, кроме как в ворота. Но нет. Команда Ашура больше голов не забивала, ротация происходила, время шло, ощущение близкого спасения так и не появлялось.

А в придачу еще и Дурдов между ног пробил Кудрику с подачи того самого Жорже Силвы, поэтому выступления «волков» в дебютном сезоне еврокубков окончательно завершены.

2-й отборочный раунд Кубка конференций. Ответный матч.

«Полесье» – «Олимпия» – 1:1. Первый матч – 0:2.

Голы: Кушниренко (1) – Флоруч (11), Дурдов (90+3)

Предупреждения: Флоруч (62) – Михайличенко (86)

«Полесье»: Кудрик, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Лукас Тейлор (Смоляков, 56), Крушинский (Пайшао, 56), Кушниренко, Таллес (Козак, 68), Назаренко, Гуцуляк, Бристрич (Будковский, 68)

«Олимпия»: Видовшек, Суалехе, Мухамедбегович, Ратник, Жорж Силва, Агба (Талиссон, 90+4), Доффо, Баултам (Неманья Мотика, 64), Педро Лукас (Пинту, 64), Флоруч (Брест, 70), Коич (Дурдов, 64)

Арбитр: Милош Миланович (Сербия)

Городской стадион (Гливице, Польша)

ПОЛЕСЬЕ – ОЛИМПИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Олимпия Любляна Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Олимпия отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 65
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Пум
Убогие, даже ничью не удержали.
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+20
TolsTIyELF
Сначала хотел написать что то в духе становления клуба, но теперь нет настроения защищать этих уродов. Вроде был нормальный клуб, но после владелец сделал из него челси. Тренер - лох, команда лохи, спортдир лох. 
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+16
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Андрей Попов
Из года в год три команды в еврокубках - лишь балласт. Дно, каким странам мы только не сливали: Словения, Финляндия, Грузия и т.д
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+16
Андрій Заліщук
хоч би Кривбас так не обісрався, добре, що Динамо повстає з попелу
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+13
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avk2307
Ще в першому таймі написав, що Кудрик не гравець для таких ігор. Мінусували...
Обидва голи по суті повинні були нормальним воротарем відбиті були.
Одного разу він відбив і то не з першої спроби не сильний удар зафіксував.
Питання до тренера: Навіщо ти його поставив?
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+9
Лига
Это п..дец какой-то , три команды осталось, минусовые то понятно пидоры подставили ну пошли они на х_й, а эти атбшники набрали пол состава минусовых и также выступили как минусовые в том сезоне с спартаками трнавами опозорились, да ещё и тренера от туда взяли ноунейма минусового 
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+9
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suforza1921
Давай, куплена клубна ботовня, пиши яка крута команда полісся, які молодці, як боролися, як старалися, які перспективи на сезон. Програти без варіантів такому дну, як ця Олімпія, це треба примудритися. Або бути ще більшим днищем...
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+8
u6464u
нічого не змінюється із року в рік, результати очікувані, це мабуть про щось таки говорить.
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+8
Stanislav Matusevych
У мене пропозиція до Буткевича та компанії. Якщо вам взагалі пофіг, кого ставити тренером, візіміть краще мене. І на зарплаті зекономите, і результати не зміняться. А мені якраз гроші потрібні)
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+7
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PUMA
No comment's 
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+7
Pasport123
А коментатори взагалі бояться погане слово сказати, начебто їх все влаштовує. Все так ласкаво, смакують перший гол, не повезло, нещастя. Та скажить прямо-слабий тренер, ніякий воротар, немає толкової гри, такого суперника треба було проходити. Очко жме?
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+6
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DK1961
Кроме двух клубов - играть некому. Таковы пока реалии, увы...
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+5
Ruslan77777
А кричали Ворскла, Ворскла, любою командою заміни і піде діло... А виявляється весь чемпіонат такий, навіть з поправкою на війну.
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+5
Marcus
Подивився повтори голів, зо за чудо стоїть за Полісся? Це просто жах, я думаю можна було взяти когось би з вулиці, то він краще б відстояв. Це навіть не помилки, а констатація повної нездарності
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+5
Oleha1987
Та то пісець, а с ким вони грати хочуть, щоб вигравати? Такі команди ми маємо обігрувати розгромно, а тут обісрались
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+5
roman75zpr
Рвались одни в еврокубки (
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
uge-madrid
Щось пороблено. Кожного року одне і то саме....Ці клоуни так рвалися в єврокубки,а коли попали...так нікчемно злилися...Залишається 3 команди...ділимо на 5. Короче знову настрій зіпсований...
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+4
Юрий Щербань
Позорники тренер лох полный поставь Волынця опытный вратарь,нет ставит кубрика позор клуб имеет бабло и вылетает Буткевич гони этого Ашура мура возьми Максимова больше толку будет 
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+3
Main
Лузеры Житомирские 
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+2
Андрей⚒️
Рагули. Зато понтов столько было…
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+2
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