Непреодоленный барьер. Полесье и во втором матче проиграло Олимпии

Еврокубковые приключения украинских клубов постепенно набирают обороты, и на этой неделе сразу на следующий день после игры киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА мы переключали свое внимание на путь житомирского «Полесья» в групповой раунд третьего по рангу клубного турнира Старого Света – Лиги конференций. Помешать команде Имада Ашура достичь своей цели взялась словенская «Олимпия» из города Любляна.

И это у нее очень хорошо получалось. В первой игре еврокубковый опыт соперников дал о себе знать – они выиграли со счетом 2:0 на своем поле, поэтому ответный матч на нейтральном стадионе в польском городе Гливице казался для команды Виктора Санчеса значительно легче, чем это могло бы быть при другом сценарии.

Хотя «волки» попытались спутать все карты, забив чрезвычайно быстрый гол в самом начале противостояния, когда и один полный оборот не успела сделать секундная стрелка на часах арбитра. Назаренко прострелил с левого фланга под удар Кушниренко, и тот в касание расстрелял ближний угол. Все! Понеслась! По крайней мере тогда нам хотелось в это верить.

Однако «Полесье» уже через десять минут упустило заброс от Жорже Силвы через правый фланг атаки на ход Флоручу, и тот спокойно потом из-под Сарапия поразил ближний угол наших ворот. Опять встал вопрос дистанции в два гола между командами, поэтому фактически ничего не изменилось от быстрого гола житомирян. Разве что, они все же больше поверили в собственные силы и создали еще несколько интересных моментов до перерыва, но на гол не претендовали.

Во втором тайме же наоборот, у ворот Кудрика вообще не было соперников, а взамен «Полесье» побежало спасать положение. Где в чем неуклюже, здесь без споров, но все равно эта тактика завалить чужую штрафную площадку подачами с флангов, да еще и на Будковского со временем, выглядела вполне уместно. И таки мог состояться второй гол, когда навес от Михайличенко завершился ударом головой от Гуцуляка в левый каркас ворот.

Опять же, мы говорим о реализации голевых моментов. У житомирян во втором тайме была еще не одна такая опасная подача, когда, казалось бы, мячу было некуда деваться, кроме как в ворота. Но нет. Команда Ашура больше голов не забивала, ротация происходила, время шло, ощущение близкого спасения так и не появлялось.

А в придачу еще и Дурдов между ног пробил Кудрику с подачи того самого Жорже Силвы, поэтому выступления «волков» в дебютном сезоне еврокубков окончательно завершены.

2-й отборочный раунд Кубка конференций. Ответный матч.

«Полесье» – «Олимпия» – 1:1. Первый матч – 0:2.

Голы: Кушниренко (1) – Флоруч (11), Дурдов (90+3)

Предупреждения: Флоруч (62) – Михайличенко (86)

«Полесье»: Кудрик, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Лукас Тейлор (Смоляков, 56), Крушинский (Пайшао, 56), Кушниренко, Таллес (Козак, 68), Назаренко, Гуцуляк, Бристрич (Будковский, 68)

«Олимпия»: Видовшек, Суалехе, Мухамедбегович, Ратник, Жорж Силва, Агба (Талиссон, 90+4), Доффо, Баултам (Неманья Мотика, 64), Педро Лукас (Пинту, 64), Флоруч (Брест, 70), Коич (Дурдов, 64)

Арбитр: Милош Миланович (Сербия)

Городской стадион (Гливице, Польша)

ПОЛЕСЬЕ – ОЛИМПИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА