В первый день августа «Полесье» в польском Гливице проведет ответный поединок в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций против словенской «Олимпии». Первый матч завершился увесистым поражением украинской команды - 0:2.

Полесье

К историческому во всех смыслах дебюту на евроарене «Полесье» начало готовиться еще с мая. Было столько словесных фейерверков запущено, да и не только словесных, столько новых игроков ангажировано вместе с новым тренерским штабом, столько костюмов новых пошито для безразмерной официальной делегации житомирян на премьерный поединок, что казалось, «Полесье» как минимум должно не заметить своего оппонента по первому раунду состязаний. Тем более, что жребием этого самого первого раунда в «Полесье» оказались довольны.

Однако на поверку оказалось, что гора родила мышь. Подготовку команды к еврокубковому дебюту в житомирском клубе почему-то пытались замаскировать. Ни оппонентов серьезных в межсезонье, ни информации всеобъемлющей. Лишь возгласы типа «мы волчья стая, мы всех порвем».

По словам наставника «Полесья» Имада Ашура, первая игра против «Олимпии» должна была показать, «где мы и кто мы». Игра действительно показала. «Полесье» оказалось разобранным, а его новый наставник вчистую проиграл свою тренерскую дуэль.

За всю игру «Полесье» нанесло три удара в створ ворот соперника, и ни один из этих ударов не был опасным. В свою очередь, «Олимпия» отдала инициативу оппоненту, и оппонент ни слухом, ни духом не ведал, что с ней делать.

Поэтому все закономерно и справедливо. «Полесье» пока что не тянет на волчью стаю.

Однако в запасе есть ответная встреча.

Олимпия

Болельщики «Олимпии», да и наверняка не только они, откровенно побаивались житомирскую команду перед стартовым поединком. В словенской прессе можно было прочесть о несоизмеримости клубных бюджетов – дескать, «драконы» могут себе позволить комплектацию лишь свободными агентами, тогда как «волки» потратились на новичков в летнее межсезонье на три миллиона евро.

Однако после первого матча, завершившегося уверенной, как по счету, так и по самой игре победой «Олимпии», настроения в фанов одного из самых титулованных клубов Словении резко поменялось. Более того, они позволяют себе откровенно бросать камни в огород житомирской команды. Дескать, вы не «волки», а «бездомные собаки».

Чем это крыть? Да ничем. Окромя игры. До ответного поединка против «Олимпии» мы, украинские болельщики, можем только с сожалением констатировать, что наши оппоненты по-своему правы. Потому что, если говорить объективно, «Полесье» в первой игре не показало ровным счетом ничего.

А вот «Олимпия» благодаря правильно избранной тактике сумела добыть комфортную победу. Настолько комфортную, что выход «Полесья» в следующий раунд будет казаться чем-то сродни чуду.

Показательно, что под руководством нового главного тренера «Олимпия» пока что не проигрывает. Более того, она пока что лишь побеждает. Наверное, испанский специалист Виктор Санчес, ранее работавший в «Малаге», «Бетисе», «Картахене» и «Олимпиакосе», действительно квалифицированный наставник.

Под предводительством Санчеса «олимпийцы» в нынешнее межсезонье провели четыре товарищеских поединка. И во всех выиграли.

Победой для «драконов» завершился и стартовый поединок нового сезона чемпионата Словении. «Олимпия» без проблем одолела дома «Приморье» - 2:0. Мячи забили Бултам и Коич.

Выиграли «драконы» и во втором туре национального первенства (это уже после игры с «Полесьем») – на выезде одолели «Копер» 1:0. Мяч на счету Дурдова. После этой победы «зелено-белые» возглавляют таблицу чемпионата Словении.

И можно не сомневаться, что и ко второй серии противостояния с житомирянами «драконы» подходят с оптимизмом.

История противостояний

Еврокубковая история «Полесья» пока что насчитывает лишь один матч. Как раз против «Олимпии». И не в пользу «Полесья». Так что есть возможность эту неудачную историю переписать. А переписывать, как известно, лучше сразу, по горячим следам.

Прогноз

Ты не проиграл, если у тебя есть в запасе последняя попытка. Такая попытка в запасе «Полесья» есть. Имад Ашур наверняка увидел, что в первой игре было неправильно. В его исполнении, и в исполнении его подопечных. Так что от молодого тренера ждем работы над ошибками.

А что касается итога матча, то наиболее оптимальной ставкой видится «обе забьют». Рискнем предположить, что житомиряне не проиграют. Но вот выиграют ли – большой вопрос…

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Тейлор, Крушинский, Таллес, Назаренко, Мустафаев, Гуцуляк, Будковский

«Олимпия»: Видовшек, Фернандеш, Мухамедбегович, Ратник, Силва, Агба, Доффо, Дурдов, Баултам, Флоруц, Коич.

1 августа, четверг