В четверг, 1 августа, состоится ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором встретятся житомирское «Полесье» и «Олимпия» (Любляна, Словения). Поединок пройдет в Гливице (Польша) на Городском стадионе, игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Первая встреча соперников завершилась победой словенской команды со счетом 2:0, и житомирянам будет очень непросто исправить ситуацию. В минувший уик-энд «Олимпия» в рамках второго тура своего национального чемпионата обыграла «Копер» с минимальным счетом. Победитель противостояния между «Полесьем» и «Олимпией» в третьем отборочном раунде Лиги конференций встретится с проигравшей командой пары «Шериф» (Молдова) – «Эльфсборг» (Швеция).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Олимпия», за которой можно следить в украинской версии сайта.