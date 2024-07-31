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Лига конференций Квалификация
Полесье
01.08.2024 19:00 - : -
Олимпия Любляна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
31 июля 2024, 15:14 | Обновлено 31 июля 2024, 15:18
172
0

Полесье – Олимпия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций

31 июля 2024, 15:14 | Обновлено 31 июля 2024, 15:18
172
0
Полесье – Олимпия. Текстовая трансляция матча

В четверг, 1 августа, состоится ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором встретятся житомирское «Полесье» и «Олимпия» (Любляна, Словения). Поединок пройдет в Гливице (Польша) на Городском стадионе, игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая встреча соперников завершилась победой словенской команды со счетом 2:0, и житомирянам будет очень непросто исправить ситуацию. В минувший уик-энд «Олимпия» в рамках второго тура своего национального чемпионата обыграла «Копер» с минимальным счетом. Победитель противостояния между «Полесьем» и «Олимпией» в третьем отборочном раунде Лиги конференций встретится с проигравшей командой пары «Шериф» (Молдова) – «Эльфсборг» (Швеция).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Олимпия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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