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Лига конференций Квалификация
Полесье
01.08.2024 19:00 – FT 1 : 2
Олимпия Любляна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
02 августа 2024, 02:35 |
390
0

Имад АШУР: «Убеждены, что там было нарушение со стороны забивавшего игрока»

Наставник Полесья прокомментировал поражение команды в ответном матче с Олимпией

02 августа 2024, 02:35 |
390
0
Имад АШУР: «Убеждены, что там было нарушение со стороны забивавшего игрока»
Getty Images/Global Images Ukraine. Имад Ашур

1 августа состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций между командами Полесье Житомир и Олимпия Любляна [первый поединок – 0:2]. Игра завершилась победой гостей 2:1.

После завершения встречи главный тренер украинского коллектива Имад Ашур прокомментировал поражение подопечных:

«Сегодня действительно было большое количество моментов, даже после того, как мы пропустили гол. На мой взгляд, это была более позиционная ошибка. Мы с подавляющим большинством этих примитивных передач за спину справились, проблем они нам не складывали. Но опять же решает один эпизод.

Второй гол… Не знаю, может нам, все же, нужно посмотреть трансляцию, потому что мы убеждены, что там было нарушение со стороны забивавшего игрока. Он остался без присмотра, потому что игрок, который за ним следил, оказался на земле. Возможно, мы ошибаемся, но сейчас эти чувства именно такие», – сказал Имад Ашур.

По итогам двух матчей Полесье проиграла Олимпии с общим счетом 1:4 и завершило выступления в исторической для себя Лиге конференций – первом еврокубковом турнире для клуба.

Видеообзор матча Полесье – Олимпия

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ivan Durdov (Олимпия Любляна).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Raul Florucz (Олимпия Любляна).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Полесье).
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Имад Ашур Полесье Житомир Олимпия Любляна Полесье - Олимпия Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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