Игорь ЯВОРСКИЙ: «Дебют Полесья в еврокубках оказался провальным»

Известный в прошлом футболист, а затем тренер Игорь Яворский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями об ответном поединке квалификации Лиги конференций между футболистами «Полесье» и словенской «Олимпией», в котором сильнее были люблянцы – 2:1:

«Все сегодня начиналось в польском городе Гливице – лучше не придумаешь. Уже в первой атаке полищуки начали писать историю, забив свой дебютный гол в еврокубках. Все же, такой вспышки, создалось впечатление, не надеялись сами номинальные хозяева. По-моему, учитывая немалый международный опыт словенского клуба житомирцам следовало позаботиться в ближайшие 10-15 минут о сохранении своих ворот нетронутыми.

Счет 1:0 очень коварен. Поэтому не нужно было сломя голову бежать вперед, забыв о надежности тыла. А словенцы словно этого только ждали, восстановив вскоре паритет.

Положение «Полесья» стало критическим, потому что для спасения нужно было забивать два гола, а как показал первый поединок в Любляне – с прицелом у подопечных Имада Ашура были проблемы.



Чтобы достичь взлома полищуки после перерыва сделали ставку на верховые передачи на выдвинутого вперед гренадера Филиппа Будковского. А в компенсированное время «Олимпия» отличилась во второй раз. «Полесье» вынуждено досрочно сойти с дистанции. Так провально завершился дебют «Полесья» в еврокубках. Убежден, что амбициозное руководство житомирского ФК ждало совсем иного результата. Похоже, частые изменения на тренерском мостике каких-либо ощутимых дивидендов полищукам не приносят. Хотя на трансферном рынке были израсходованы серьезные средства. Тем не менее, будем надеяться, что в Житомире в ближайшее время обойдется без оргвыводов, что Имад Ашур еще не исчерпал кредит доверия. Потому что очередная отставка вождя да еще и на старте чемпионата УПЛ может привести к неудаче и на внутренней арене.

Ранее мы сообщали, что украинский боксер Александр Усик, который имеет контракт с «Полисьем», обратился в УЕФА из-за судейства в матче полищуков против словенской «Олимпии».