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Лига конференций Квалификация
Полесье
01.08.2024 19:00 – FT 1 : 2
Олимпия Любляна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
01 августа 2024, 19:35 | Обновлено 01 августа 2024, 21:15
3127
0

Полесье – Олимпия – 1:2. Волки вылетели из еврокубков. Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты ответного матча

01 августа 2024, 19:35 | Обновлено 01 августа 2024, 21:15
3127
0
Полесье – Олимпия – 1:2. Волки вылетели из еврокубков. Видео голов, обзор
ФК Полесье

В четверг, 1 августа, прошел ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/2025 между «Полесьем» из Житомира и словенским клубом «Олимпия» Любляна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды сыграли в Гливице (Польша) на поле местного городского стадиона. Украинская команда проиграла 1:2.

Уже на 1-й минуте в номинально домашнем матче «волки» вышли вперед. Автором первого гола в истории «Полесья» в еврокубках стал Богдан Кушниренко. На 11-й минуте Флоруц сравнял счет в матче. На 90+3 мин хорват Иван Дурдов вывел «Олимпию» вперед.

Напомним, в первой встрече команд в Любляне со счетом 2:0 победила «Олимпия».

Лига конференции. 2-й раунд квалификации. Ответный матч, 1 августа.

Полесье – Олимпия Любляна – 1:2

Голы: Кушниренко, 1 – Флоруц, 11, Дурдов, 90+3.

ГОЛ! Кушниренко, 1 мин, 1:0

ГОЛ! Флоруц, 11 мин, 1:1

ГОЛ! Дурдов, 90+3 мин, 1:2

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ivan Durdov (Олимпия Любляна).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Raul Florucz (Олимпия Любляна).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Полесье).
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Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Олимпия видео голов и обзор Олимпия Любляна
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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