Анри высказался о стычке в матче Франция – Аргентина на Олимпиаде-2024

Главный тренер олимпийской сборной Франции U-23 Тьерри Анри прокомментировал стычку после матча 1/4 финала на Олимпиаде-2024 со сборной Аргентиной, когда после финального свистка игроки и персонал обеих сборных начали выяснять отношения.

«Я обернулся, чтобы пожать руку тренеру соперника. И тут я увидел, что происходит. Мне только что сказали, что Энцо Мийо получил красную карточку, посмотрим, заслужил ли он ее. Мне не нравятся такие вещи.

Это произошло. Это не было обязательным. Это не испортит квалификацию, но красная карточка бессмысленна, я действительно недоволен этим.

Давайте больше не будем говорить об этом, из уважения к сборной Аргентины, которая показала, что у нее есть характер. Единственный неприятный момент — это получить красную карточку на скамейке запасных, ни за что», – признался Анри.

Сборная Франции U-23 в полуфинале Игр-2024 сыграет с командой Египта.

Ранее сообщалось, что Франция на ОИ-2024 повторила достижение 40-летней давности.