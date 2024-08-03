Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анри высказался о стычке в матче Франция – Аргентина на Олимпиаде-2024
Франция
03 августа 2024, 09:54 | Обновлено 03 августа 2024, 09:57
1657
0

Анри высказался о стычке в матче Франция – Аргентина на Олимпиаде-2024

Наставник французов – о потасовке

03 августа 2024, 09:54 | Обновлено 03 августа 2024, 09:57
1657
0
Анри высказался о стычке в матче Франция – Аргентина на Олимпиаде-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Главный тренер олимпийской сборной Франции U-23 Тьерри Анри прокомментировал стычку после матча 1/4 финала на Олимпиаде-2024 со сборной Аргентиной, когда после финального свистка игроки и персонал обеих сборных начали выяснять отношения.

«Я обернулся, чтобы пожать руку тренеру соперника. И тут я увидел, что происходит. Мне только что сказали, что Энцо Мийо получил красную карточку, посмотрим, заслужил ли он ее. Мне не нравятся такие вещи.

Это произошло. Это не было обязательным. Это не испортит квалификацию, но красная карточка бессмысленна, я действительно недоволен этим.

Давайте больше не будем говорить об этом, из уважения к сборной Аргентины, которая показала, что у нее есть характер. Единственный неприятный момент — это получить красную карточку на скамейке запасных, ни за что», – признался Анри.

Сборная Франции U-23 в полуфинале Игр-2024 сыграет с командой Египта.

Ранее сообщалось, что Франция на ОИ-2024 повторила достижение 40-летней давности.

По теме:
Тренер сборной Украины отреагировал на выход Хижняка в полуфинал Олимпиады
Алькарас рассказал о своей цели на финал ОИ-2024 с Джоковичем
Ольга КОРСУН: «Кто-то чихнул – и добрый день. Я три дня с температурой»
Тьерри Анри сборная Франции по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 сборная Аргентины по футболу U-23
Юрій Остроумов Источник: Ole
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 20:02 1
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ

Испания обыграла Японию

Побил ли Довбик рекорд? Список самых дорогих трансферов в истории Ромы
Футбол | 03 августа 2024, 09:37 3
Побил ли Довбик рекорд? Список самых дорогих трансферов в истории Ромы
Побил ли Довбик рекорд? Список самых дорогих трансферов в истории Ромы

Украинский футболист стал одним из самых дорогих трансферов римского клуба

Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Олимпийские игры | 02.08.2024, 18:01
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Хижняк врывается на пьедестал, легкоатлеты – в финалы. Все о 7-м дне ОИ
Олимпийские игры | 03.08.2024, 08:11
Хижняк врывается на пьедестал, легкоатлеты – в финалы. Все о 7-м дне ОИ
Хижняк врывается на пьедестал, легкоатлеты – в финалы. Все о 7-м дне ОИ
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
Олимпийские игры | 03.08.2024, 00:55
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Трансгендер сломал нос сопернице на ОИ. Девушка отказалась от боя
ВИДЕО. Трансгендер сломал нос сопернице на ОИ. Девушка отказалась от боя
01.08.2024, 17:11 74
Олимпийские игры
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
01.08.2024, 21:36 11
Футбол
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
02.08.2024, 23:02
Олимпийские игры
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
01.08.2024, 21:03 15
Футбол
Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»
Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»
02.08.2024, 18:50 79
Футбол
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
01.08.2024, 23:59 23
Олимпийские игры
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
02.08.2024, 07:01 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем