Франция на ОИ-2024 повторила достижение 40-летней давности

Сборная Франции стала участницей полуфинала футбольного турнира Олимпийских игр 2024 в Париже, обыграв на стадии 1/4 финала команду Аргентины – 1:0.

Французская команда вышла в полуфинал Олимпиады впервые с 1984 года.

Заметим, что на турнире 40-летней давности, который проходил в Лос-Анджелесе, французы стали чемпионами. В финальном матче турнира они тогда оказались сильнее сборной Бразилии (2:0).

В полуфинале Олимпийских игр 2024 команда Франция встретится со сборной Египта. Матч состоится 5 августа. В другом полуфинале отношения выяснят сборный Марокко и Испании.