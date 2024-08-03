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03 августа 2024, 08:13 | Обновлено 03 августа 2024, 08:16
981
0

Франция на ОИ-2024 повторила достижение 40-летней давности

Футбольная сборная хозяев Олимпиады сыграет в полуфинале турнира

03 августа 2024, 08:13 | Обновлено 03 августа 2024, 08:16
981
0
Франция на ОИ-2024 повторила достижение 40-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции стала участницей полуфинала футбольного турнира Олимпийских игр 2024 в Париже, обыграв на стадии 1/4 финала команду Аргентины – 1:0.

Французская команда вышла в полуфинал Олимпиады впервые с 1984 года.

Заметим, что на турнире 40-летней давности, который проходил в Лос-Анджелесе, французы стали чемпионами. В финальном матче турнира они тогда оказались сильнее сборной Бразилии (2:0).

В полуфинале Олимпийских игр 2024 команда Франция встретится со сборной Египта. Матч состоится 5 августа. В другом полуфинале отношения выяснят сборный Марокко и Испании.

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сборная Франции по футболу U-23 Олимпийские игры 2024
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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