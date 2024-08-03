2 августа состоялся четвертьфинальный матч олимпийского футбольного турнира 2024 между сборными Франции U-23 и Аргентины U-23.

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Французы под руководством Тьерри Анри минимально обыграли соперников со счетом 1:0 и пробились в 1/2 финала, где встретятся со сверстниками из Египта. Африканская команда ранее одолела Парагвай U-23 2:1.

После завершения матча между Францией и Аргентиной игроки устроили драку прямо на поле.

Ранее в видеоролике футболисты Альбиселесте после победы над сборной Колумбии в финале Копа Америка (1:0 д.ч.) исполнили песню о сборной Франции с элементами расизма. В соцсетях это вызвала резонанс и получился большой скандал во всем футбольном мире.

ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку