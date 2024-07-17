Неуправляемый расизм. Фофана осудил скандальную песню аргентинцев

Центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Франции Уэсли Фофана осудил скандальное видео от игроков сборной Аргентины.

В видеоролике футболисты Альбиселесте после победы над сборной Колумбии в финале Копа Америка (1:0 д.ч.) исполнили песню о сборной Франции с элементами расизма.

Скандальный фрагмент празднования аргентинской команды, которое транслировал в соцсетях хавбек «Челси» Энцо Фернандес, быстро привлек к себе внимание футбольного сообщества.

В песне прозвучали следующие слова: «Они играют за Францию, но все они родом из Анголы! Они тр***ются с трансами, как гей Мбаппе. Их мама из Нигерии, а папа из Камеруна. Но в паспорте написано – французы!»

«Футбол 2024: неуправляемый расизм», – написал Фофана в соцсетях, отреагировав на видео.

Федерация футбола Франции уже подала жалобу на аргентинских футболистов в ФИФА.

Французские игроки «Челси» Аксель Дисаси, Мало Гюсто и Уэсли Фофана отписались от Энцо Фернандеса в соцсети X (Twitter). Аналогично поступили Кристофер Нкунку, Лесли Угочукву, Бенуа Бадьяшиль, Маланг Сарр.

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