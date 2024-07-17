Неуправляемый расизм. Фофана осудил скандальную песню аргентинцев
Энцо Фернандес вел трансляцию празднования сборной Аргентины
Центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Франции Уэсли Фофана осудил скандальное видео от игроков сборной Аргентины.
В видеоролике футболисты Альбиселесте после победы над сборной Колумбии в финале Копа Америка (1:0 д.ч.) исполнили песню о сборной Франции с элементами расизма.
Скандальный фрагмент празднования аргентинской команды, которое транслировал в соцсетях хавбек «Челси» Энцо Фернандес, быстро привлек к себе внимание футбольного сообщества.
В песне прозвучали следующие слова: «Они играют за Францию, но все они родом из Анголы! Они тр***ются с трансами, как гей Мбаппе. Их мама из Нигерии, а папа из Камеруна. Но в паспорте написано – французы!»
«Футбол 2024: неуправляемый расизм», – написал Фофана в соцсетях, отреагировав на видео.
Федерация футбола Франции уже подала жалобу на аргентинских футболистов в ФИФА.
Французские игроки «Челси» Аксель Дисаси, Мало Гюсто и Уэсли Фофана отписались от Энцо Фернандеса в соцсети X (Twitter). Аналогично поступили Кристофер Нкунку, Лесли Угочукву, Бенуа Бадьяшиль, Маланг Сарр.
Le football en 2024 : racisme décomplexé 🤦🏽♂️🤦🏽♂️🤦🏽♂️ pic.twitter.com/MGkH5wPmNU— Wesley Fofana (@Wesley_Fofana3) July 16, 2024
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