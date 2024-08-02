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Олимпийский футбольный турнир
Египет U23
02.08.2024 20:00 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Парагвай U23
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Футбол
02 августа 2024, 23:02 | Обновлено 02 августа 2024, 23:25
2119
0

Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира

Парагвай и Египет все решили в серии пенальти

02 августа 2024, 23:02 | Обновлено 02 августа 2024, 23:25
2119
0
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся третий четвертьфинальный матч олимпийского футбольного турнира. Египет U-23 сумел обыграть Парагвай U-23 в серии пенальти и прошел дальше.

Основное время завершилось вничью 1:1 – Парагвай забил первым, но соперник успел сравнять счет на 88-й минуте. Дополнительное время прошло без голов.

В 1/2 финала команда сыграет против Аргентины или Франции.

Ранее полуфинальную пару образовали Марокко и Испания, которые обыграли США и Японию соответственно.

Олимпиада-2024. Футбольный турнир, 1/4 финала (мужчины)

Египет U-23 – Парагвай U-23 1:1 (по пенальти 5:4)
Голы: Адель, 88 – Диего Гомес, 71

Египет: Абдалла, Эид, Файед, Хоссам, Сабер (Саад, 78), Эльнени, Кока, Шехата (Эль Сайед, 78), Зизо (Дебес, 111), Адель, Файсал (Мазхар, 78)

Парагвай: Гатито, Нуньес, Бальбуєна, Хесус, Ривас, Виера, Маркос Гомес, Диего Гомес, Кантеро (Луцена, 70), Энцисо (Флорес, 78), Перес

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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