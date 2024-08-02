Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира

Состоялся третий четвертьфинальный матч олимпийского футбольного турнира. Египет U-23 сумел обыграть Парагвай U-23 в серии пенальти и прошел дальше.

Основное время завершилось вничью 1:1 – Парагвай забил первым, но соперник успел сравнять счет на 88-й минуте. Дополнительное время прошло без голов.

В 1/2 финала команда сыграет против Аргентины или Франции.

Ранее полуфинальную пару образовали Марокко и Испания, которые обыграли США и Японию соответственно.

Олимпиада-2024. Футбольный турнир, 1/4 финала (мужчины)

Египет U-23 – Парагвай U-23 1:1 (по пенальти 5:4)

Голы: Адель, 88 – Диего Гомес, 71

Египет: Абдалла, Эид, Файед, Хоссам, Сабер (Саад, 78), Эльнени, Кока, Шехата (Эль Сайед, 78), Зизо (Дебес, 111), Адель, Файсал (Мазхар, 78)

Парагвай: Гатито, Нуньес, Бальбуєна, Хесус, Ривас, Виера, Маркос Гомес, Диего Гомес, Кантеро (Луцена, 70), Энцисо (Флорес, 78), Перес