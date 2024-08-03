Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Верес
03.08.2024 15:30 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 08:59 | Обновлено 03 августа 2024, 09:07
97
0

Верес – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 августа в 15:30 видеотрансляцию матча 1-го тура УПЛ

03 августа 2024, 08:59 | Обновлено 03 августа 2024, 09:07
97
0
Верес – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес

3 августа в 15:30 пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Карпаты» Львов.

Команды встретятся в Ровно на стадионе «Авангард».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет главный судья Андрей Коваленко из Полтавы.

Верес – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

Студия УПЛ-ТБ к матчу

По теме:
Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Опытный экс-игрок Карпат стал игроком клуба Первой лиги Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Карпаты
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Карпаты смотреть онлайн
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Медальный зачет ОИ-2024. Как нам обогнать Уганду и Северную Корею?
Олимпийские игры | 03 августа 2024, 06:05 7
Медальный зачет ОИ-2024. Как нам обогнать Уганду и Северную Корею?
Медальный зачет ОИ-2024. Как нам обогнать Уганду и Северную Корею?

Украина занимает 40-е место, имея в активе одно серебро и одну бронзу

Таблица коэффициентов. Хорватия догнала Украину в борьбе за 19-ю позицию
Футбол | 03 августа 2024, 06:40 0
Таблица коэффициентов. Хорватия догнала Украину в борьбе за 19-ю позицию
Таблица коэффициентов. Хорватия догнала Украину в борьбе за 19-ю позицию

В мид-уик Динамо взяло очки в ЛЧ, а Полесье сошло с дистанции еврокубков

Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Олимпийские игры | 02.08.2024, 18:01
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»
Футбол | 02.08.2024, 18:50
Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»
Артем ДОВБИК: «Жирона – маленький клуб, Рома – большой клуб в Италии»
Двукратный олимпийский чемпион. Известен соперник Хижняка в 1/2 финала ОИ
Олимпийские игры | 02.08.2024, 23:43
Двукратный олимпийский чемпион. Известен соперник Хижняка в 1/2 финала ОИ
Двукратный олимпийский чемпион. Известен соперник Хижняка в 1/2 финала ОИ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
02.08.2024, 07:01 24
Футбол
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
02.08.2024, 23:02
Олимпийские игры
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
02.08.2024, 03:45 1
Футбол
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
01.08.2024, 15:05 15
Олимпийские игры
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
02.08.2024, 20:02 1
Олимпийские игры
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
03.08.2024, 00:55 3
Олимпийские игры
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
01.08.2024, 23:59 23
Олимпийские игры
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
01.08.2024, 08:31 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем