3 августа в 15:30 пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Карпаты» Львов.

Команды встретятся в Ровно на стадионе «Авангард».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет главный судья Андрей Коваленко из Полтавы.

Верес – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

Студия УПЛ-ТБ к матчу