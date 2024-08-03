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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 09:27 | Обновлено 03 августа 2024, 09:29
1786
2

Топ-10 трансферов летнего межсезонья УПЛ

Наиболее востребованными на рынке были бывшие футболисты исчезнувшего «Днепра-1»

03 августа 2024, 09:27 | Обновлено 03 августа 2024, 09:29
1786
2
Топ-10 трансферов летнего межсезонья УПЛ
ФК Динамо. Александр Пихаленок

Как-то неожиданно, за широкой спиной Евро-2024 и не менее широкой спиной Олимпиады-2024, замаячила тень нового сезона УПЛ. Третьего августа сильнейший дивизион украинского футбола открывает свой новый сезон. Хочется надеяться, что сезон этот будет, как минимум, благополучным. А сейчас давайте вспомним главные «входящие» трансферы украинского футбольного лета-2024.

Артем Шабанов

Возраст: 32 года
Гражданство: Украина
Куда: Александрия
Стоимость: свободный агент

ФК Александрия. Артем Шабанов

Бывший центрбек «Динамо» и сборной Украины как-то очень тихо покинул «Полесье». В минувшем сезоне Шабанов был основным игроком житомирской команды, однако после активной трансферной кампании и прихода в Житомир нового тренерского штаба оказалось, что места для Артема в стартовом составе уже не будет. Контракт с ним был разорван «по взаимному соглашению сторон», и защитник на правах свободного агента отправился в «Александрию». Инициатором перехода выступил главный тренер команды из Кировоградщины Руслан Ротань.

Бартол Франьич

Возраст: 24 года
Гражданство: Хорватия
Куда: Шахтер
Стоимость: аренда

ФК Шахтер. Бартол Франьич

Первоначально «Вольфсбург» за своего универсального «солдата» (может сыграть как в середине поля, так и в центре защиты) запрашивал у «Шахтера» пять миллионов евро. Однако дончане решили перестраховаться, и взяли Франьича в аренду. На год. Причем бесплатную. Но с правом выкупа. Интересно, что в своей предыдущей команде (играл, опять-таки, в аренде за немецкий «Дармштадт») Бартол чаще действовал в опорной зоне, а вот «горняки» его намерены использовать как центрального защитника. А конкретно – вместо Матвиенко. Это на тот случай, если Николай таки решит наконец-то покинуть донецкий коллектив.

Даниил Бескоровайный

Возраст: 25 лет
Гражданство: Украина
Куда: Полесье
Стоимость: 0,6 млн евро (тут и далее трансферная цена взята из открытых источников)

ФК Полесье. Даниил Бескоровайный

Лидер защиты «Кривбасса» прельстился более выгодными условиями, которые были ему предложены в Житомире. Наверняка Бескоровайного брали под основу «Полесья». И наверняка он бы сыграл в дебютном поединке житомирян на евроарене (против словенской «Олимпии»), однако получил серьезную травму (разрыв крестов). И сейчас находится в лазарете «Полесья». Однако в перспективе Бескоровайный – однозначный игрок стартового состава житомирской команды.

Алексей Гуцуляк

Возраст: 26 лет
Гражданство: Украина
Куда: Полесье
Стоимость: 0,6 млн евро

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Один из самых лакомых кусков лопнувшего проекта под названием «Днепр-1». Еще весной молва сватала Гуцуляка в «Динамо», «Шахтер» и «Карпаты», но в итоге он оказался в «Полесье». Если судить по его первым шагам на новом месте, адаптация проходит не слишком быстро. Да и не слишком успешно. Но если в итоге кандидату в национальную сборную Украины удастся прижиться в Житомире, он обязательно принесет пользу своему новому коллективу.

Эдуард Сарапий

Возраст: 25 лет
Гражданство: Украина
Куда: Полесье
Стоимость: 0,8 млн евро

ФК Полесье. Эдуард Сарапий

Еще один «ликвидный товар» некогда хорошей команды из Днепра. Засветился еще в «Металлисте», откуда из Кучером и Красниковым перебрался в «Днепр-1», сходу застолбив за собой место в центре защиты. Обладает отличным дальним ударом, хорошо играет головой. На Сарапия претендовали «Карпаты», но он отдал предпочтение «Полесью».

Александр Филиппов

Возраст: 31 год
Гражданство: Украина
Куда: Александрия
Стоимость: свободный агент

ФК Александрия. Александр Филиппов

Год назад Филиппов вернулся в УПЛ после неудачного вояжа в Европу, где у него не вышло стать основным в «Сент-Трюйдене». В Днепре в 31-летнем форварде видели замену Довбику, который отправился покорять Ла Лигу, и Филиппов оправдал ожидания. В 23-х поединках чемпионата забил 9 мячей и отдал три голевые передачи, став лучшим бомбардиром команды. Наверняка забил бы больше, если бы не травма из-за которой пропустил месяц весной.

Валентин Рубчинский

Возраст: 22 года
Гражданство: Украина
Куда: Динамо
Стоимость: 1 млн евро

ФК Динамо. Валентин Рубчинский

Несмотря на юный возраст, два последние сезоны Рубчинский являлся основным игроком первой команды «Днепра-1». Вызывался и в молодежную, и в олимпийскую сборную страны. Очень техничный игрок, с хорошим видением поля и чувством паса. Вот только травматичный очень. На заре своей профессиональной карьеры парень пережил три сложных операции, из-за которых ему настоятельно рекомендовали завязать с футболом. Но он продолжил. И достиг неплохого уровня. Хотя, если говорить о перспективе заиграть в «Динамо», то, скорее всего, это приобретение на перспективу.

Алаа Грам

Возраст: 22 года
Гражданство: Тунис
Куда: Шахтер
Стоимость: 2 млн евро

ФК Шахтер. Алаа Грам

Если оценивать этот трансфер сходу, по горячим следам, то ничего иного на ум не приходит, окромя как «кот в мешке». Донецкий клуб нашел себе нового центрального защитника в чемпионате Туниса, где он выступал за «Сфаксьен». В свои 22 года Грам провел в чемпионате Туниса 98 поединков и забил пять мячей. Вполне возможно, парня взяли на перспективу, ибо в межсезонье «Шахтер» играл с привычной парой центрбеков: Матвиенко – Бондарь. Однако не исключено, что уже в нынешнем сезоне тунисец получит свой шанс в первой команде «горняков».

Кирилл Фесюн

Возраст: 21 год
Гражданство: Украина
Куда: Шахтер
Стоимость: 2,7 млн евро

ФК Шахтер. Кирилл Фесюн

На протяжении фактически всей второй половины минувшего сезона наши СМИ в унисон трубили о том, что основной голкипер «Колоса» Фесюн в новом сезоне будет защищать цвета «Шахтера». Однако и сам игрок ковалевской команды, и его тогдашний клуб категорически опровергали такой сценарий. Но не успел минувший сезон пересечь финишную прямую, как «Колос» отрапортовал о том, что Фесюн переходит в «Шахтер». В общем, сия информация новостью не стала. Однако все равно привлекла к себе внимание. Фесюн – один из лучших голкиперов минувшего сезона УПЛ, если вообще не лучший (провел 12 «сухих» матчей). Также он является футболистом молодежной и олимпийской сборных страны. «Под Фесюна» дончане освободили место в первой команде: второй голкипер горняков Рудько оперативно отправился в «Черноморец».

Александр Пихаленок

Возраст: 27 лет
Гражданство: Украина
Куда: Динамо
Стоимость: 2,5 млн евро

ФК Динамо. Александр Пихаленок

Однозначно, самый громкий трансфер нынешнего лета. Ведущего полузащитника «Днепра-1» и кандидата в главную команду страны долго сватали в зарубежные клубы. В частности, в «Жирону». Но по факту зарубежный вояж Пихаленка не состоялся. Он выбрал «Динамо», став первым в нынешнее межсезонье новичком «бело-синих». Хотя на него претендовал и его бывший клуб – «Шахтер», который предложил идентичные с динамовскими условия. Тем не менее, Александр выбрал «Динамо». Из-за обиды на свой родной клуб. И потому, что теперь «его душа лежит к «Динамо». Не нужно забывать и о том, что в Киеве ему пообещали твердое место в основе. И в квалификации Лиги чемпионов против «Партизана» Пихаленок отыграл оба поединка.

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статьи эксклюзив Украинская Премьер-лига Артем Шабанов Бартол Франьич Даниил Бескоровайный Эдуард Сарапий Александр Филиппов Валентин Рубчинский Алаа Грам Кирилл Фесюн Александр Пихаленок
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Pavel_i_CO
Про Брагару забули 
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+2
Умник
Валерий конечно обида у Пихаленка, ваш клуб окружил бы его Педриньями и он бы забыл українську мову.
Хоть кум Тымчик спас 
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+1
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