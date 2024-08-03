3 августа в 15:30 состоится стартовый матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

В Ровно на стадионе «Авангард» сыграют «Верес» Ровно и «Карпаты» Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главным судьей будет работать Андрей Коваленко из Полтавы.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Карпаты

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

Студия УПЛ-ТБ к матчу