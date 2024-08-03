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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 08:35 | Обновлено 03 августа 2024, 09:09
56
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Карпаты

3 августа в 15:30 пройдет старотовый матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги

03 августа 2024, 08:35 | Обновлено 03 августа 2024, 09:09
56
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Карпаты
ФК Верес

3 августа в 15:30 состоится стартовый матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

В Ровно на стадионе «Авангард» сыграют «Верес» Ровно и «Карпаты» Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главным судьей будет работать Андрей Коваленко из Полтавы.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Карпаты

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

Студия УПЛ-ТБ к матчу

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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