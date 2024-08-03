Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Карпаты
3 августа в 15:30 пройдет старотовый матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги
3 августа в 15:30 состоится стартовый матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги.
В Ровно на стадионе «Авангард» сыграют «Верес» Ровно и «Карпаты» Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Главным судьей будет работать Андрей Коваленко из Полтавы.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Карпаты
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.
Студия УПЛ-ТБ к матчу
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Греческая команда на выезде разгромила итальянскую Тернану со счетом 4:0
Украинская легкоатлетка прокомментировала квалификацию в прыжках в высоту среди женщин