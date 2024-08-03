Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Первая тренировка Довбика в Роме. Получил по спине и даже забил
Италия
03 августа 2024, 00:21 | Обновлено 03 августа 2024, 00:24
995
0

ВИДЕО. Первая тренировка Довбика в Роме. Получил по спине и даже забил

Новые партнеры тепло встретили Артема в римской команде

03 августа 2024, 00:21 | Обновлено 03 августа 2024, 00:24
995
0
ВИДЕО. Первая тренировка Довбика в Роме. Получил по спине и даже забил
ФК Рома. Артем Довбик

2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».

Пресс-служба команды провела фотоссесию с украинцем. Артем будет выступать в составе «волков» под 11-м номером.

В пятницу Довбик даже успел провести первую тренировку под руководством Даниэле Де Росси.

Партнеры тепло встретили форварда – Артем получил по спине. Довбик также в двухсторонке отметился ассистом и голом.

ВИДЕО. Первая тренировка Довбика в Роме. Получил по спине и даже забил

ФОТО. Первая тренировка Довбика в Роме. Получил по спине и даже забил

foto-pervaya-trenirovka-dovbika-v-rome-poluchil-po-spine-i-dazhe-zabil
foto-pervaya-trenirovka-dovbika-v-rome-poluchil-po-spine-i-dazhe-zabil-foto-1
foto-pervaya-trenirovka-dovbika-v-rome-poluchil-po-spine-i-dazhe-zabil-foto-2
foto-pervaya-trenirovka-dovbika-v-rome-poluchil-po-spine-i-dazhe-zabil-foto-3
foto-pervaya-trenirovka-dovbika-v-rome-poluchil-po-spine-i-dazhe-zabil-foto-4
По теме:
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
Реакция Усика на выход Хижняка в полуфинал Олимпийских игр 2024 в Париже
ВИДЕО. Первый волк из Украины. Интервью Довбика в итальянской Роме
фото фотогалерея видео Артем Довбик Даниэле Де Росси Рома Рим тренировка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 08:24 1
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 23:02 0
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира

Парагвай и Египет все решили в серии пенальти

Медаль ОИ-2024 гарантирована! Хижняк победил бразильца и вышел в полуфинал
Олимпийские игры | 02.08.2024, 22:59
Медаль ОИ-2024 гарантирована! Хижняк победил бразильца и вышел в полуфинал
Медаль ОИ-2024 гарантирована! Хижняк победил бразильца и вышел в полуфинал
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Олимпийские игры | 02.08.2024, 11:44
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Кто заменит? Дячука ждет операция, а новичок Динамо знает только испанский
Футбол | 02.08.2024, 03:16
Кто заменит? Дячука ждет операция, а новичок Динамо знает только испанский
Кто заменит? Дячука ждет операция, а новичок Динамо знает только испанский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анонс Олимпиады на 1 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 1 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
01.08.2024, 06:23 5
Олимпийские игры
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
02.08.2024, 03:45 1
Футбол
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
01.08.2024, 08:31 12
Футбол
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
01.08.2024, 21:36 11
Футбол
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
01.08.2024, 15:05 15
Олимпийские игры
«Жадное пузо, я...» Усик ответил Фьюри на обращение о реванше
«Жадное пузо, я...» Усик ответил Фьюри на обращение о реванше
01.08.2024, 07:05 4
Бокс
Проиграла в матче-триллере. Костюк не сумела выйти в полуфинал Олимпиады
Проиграла в матче-триллере. Костюк не сумела выйти в полуфинал Олимпиады
01.08.2024, 01:19 76
Олимпийские игры
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
02.08.2024, 07:01 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем