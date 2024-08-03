2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».

Пресс-служба команды провела фотоссесию с украинцем. Артем будет выступать в составе «волков» под 11-м номером.

В пятницу Довбик даже успел провести первую тренировку под руководством Даниэле Де Росси.

Партнеры тепло встретили форварда – Артем получил по спине. Довбик также в двухсторонке отметился ассистом и голом.

ВИДЕО. Первая тренировка Довбика в Роме. Получил по спине и даже забил

💪 Il primo allenamento di Artem Dovbyk in giallorosso 🐺 #ASRoma pic.twitter.com/VBWQWJcpNd — AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2024

ФОТО. Первая тренировка Довбика в Роме. Получил по спине и даже забил