ВИДЕО. Первая тренировка Довбика в Роме. Получил по спине и даже забил
Новые партнеры тепло встретили Артема в римской команде
2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».
Пресс-служба команды провела фотоссесию с украинцем. Артем будет выступать в составе «волков» под 11-м номером.
В пятницу Довбик даже успел провести первую тренировку под руководством Даниэле Де Росси.
Партнеры тепло встретили форварда – Артем получил по спине. Довбик также в двухсторонке отметился ассистом и голом.
ВИДЕО. Первая тренировка Довбика в Роме. Получил по спине и даже забил
💪 Il primo allenamento di Artem Dovbyk in giallorosso 🐺 #ASRoma pic.twitter.com/VBWQWJcpNd— AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2024
ФОТО. Первая тренировка Довбика в Роме. Получил по спине и даже забил
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