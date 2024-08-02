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  4. ФОТО. Рома презентовала форварда сборной Украины Довбика
Италия
02 августа 2024, 19:12 |
476
0

ФОТО. Рома презентовала форварда сборной Украины Довбика

Фотогалерея после подписания контракта

02 августа 2024, 19:12 |
476
0
ФОТО. Рома презентовала форварда сборной Украины Довбика
ФК Рома. Артем Довбик

2 августа форвард Артем Довбик официально перешел из «Жироны» в «Рому». Римский клуб еще не сообщил подробности трансфера, однако игрок сборной Украины уже принял участие в фотосессии.

Довбик будет выступать за римскую команду под 11-м номером.

Фотогалерея презентации Артема Довбика

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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