Италия02 августа 2024, 19:12 |
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ФОТО. Рома презентовала форварда сборной Украины Довбика
Фотогалерея после подписания контракта
02 августа 2024, 19:12 |
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2 августа форвард Артем Довбик официально перешел из «Жироны» в «Рому». Римский клуб еще не сообщил подробности трансфера, однако игрок сборной Украины уже принял участие в фотосессии.
Довбик будет выступать за римскую команду под 11-м номером.
Фотогалерея презентации Артема Довбика
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