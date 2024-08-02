ФОТО. Рома презентовала форварда сборной Украины Довбика

2 августа форвард Артем Довбик официально перешел из «Жироны» в «Рому». Римский клуб еще не сообщил подробности трансфера, однако игрок сборной Украины уже принял участие в фотосессии.

Довбик будет выступать за римскую команду под 11-м номером.

Фотогалерея презентации Артема Довбика