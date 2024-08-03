Опытный экс-игрок Карпат стал игроком клуба Первой лиги Украины
Егор Картушов будет играть за «Диназ»
33-летний полузащитник Егор Картушов определился с новой командой.
Как стало известно Sport.ua, уроженец Крыма начнет кампанию-2024/2025 в стане «Диназа» из Вышгорода, который будет выступать в группе Б Первой лиги чемпионата Украины.
Картушов, напомним, по завершении предыдущего сезона-2023/2024 получил статус свободного агента, покинув львовские «Карпаты». За львовян полузащитник играл с лета 2023 года.
Ранее в свое карьере Егор Картушов среди прочего также выступал за «Зарю» Луганск, «Десну» Чернигов и харьковский «Металлист».
Напомним, львовские «Карпаты» 2 августа объявили о подписании экс-голкипера «Днепра-1» Якова Кинарейкина.
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