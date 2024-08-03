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  4. Опытный экс-игрок Карпат стал игроком клуба Первой лиги Украины
Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 08:48 |
520
0

Опытный экс-игрок Карпат стал игроком клуба Первой лиги Украины

Егор Картушов будет играть за «Диназ»

03 августа 2024, 08:48 |
520
0
Опытный экс-игрок Карпат стал игроком клуба Первой лиги Украины
ФК Карпаты Львов. Егор Картушов

33-летний полузащитник Егор Картушов определился с новой командой.

Как стало известно Sport.ua, уроженец Крыма начнет кампанию-2024/2025 в стане «Диназа» из Вышгорода, который будет выступать в группе Б Первой лиги чемпионата Украины.

Картушов, напомним, по завершении предыдущего сезона-2023/2024 получил статус свободного агента, покинув львовские «Карпаты». За львовян полузащитник играл с лета 2023 года.

Ранее в свое карьере Егор Картушов среди прочего также выступал за «Зарю» Луганск, «Десну» Чернигов и харьковский «Металлист».

Напомним, львовские «Карпаты» 2 августа объявили о подписании экс-голкипера «Днепра-1» Якова Кинарейкина.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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