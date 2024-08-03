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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 08:35 | Обновлено 03 августа 2024, 08:42
94
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец взял в аренду 19-летнего центрбека Кривбасса

Владимир Виливальд подписал арендный контракт сроком на один сезон

03 августа 2024, 08:35 | Обновлено 03 августа 2024, 08:42
94
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец взял в аренду 19-летнего центрбека Кривбасса
ФК Кривбасс. Владимир Виливальд

Украинский центрбек Владимир Виливальд перешел из Кривбасса в «Ингульец» на правах аренды.

19-летний центральный защитник будет выступать за команду из Петрово на правах аренды, срок соглашения – один сезон.

Кривбасс пожелал Владимиру удачного выступления в составе новой команды и дальнейшего прогресса.

В сезоне 2023/24 защитник выступал за команду U-19, однако сыграл за основной состав Кривбасса 1 матч УПЛ.

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Ингулец Кривбасс Кривой Рог Владимир Виливальд трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Степанюк Источник: ФК Кривбасс
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