ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец взял в аренду 19-летнего центрбека Кривбасса

Украинский центрбек Владимир Виливальд перешел из Кривбасса в «Ингульец» на правах аренды.

19-летний центральный защитник будет выступать за команду из Петрово на правах аренды, срок соглашения – один сезон.

Кривбасс пожелал Владимиру удачного выступления в составе новой команды и дальнейшего прогресса.

В сезоне 2023/24 защитник выступал за команду U-19, однако сыграл за основной состав Кривбасса 1 матч УПЛ.