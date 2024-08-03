Украина. Премьер лига03 августа 2024, 08:35 | Обновлено 03 августа 2024, 08:42
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ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец взял в аренду 19-летнего центрбека Кривбасса
Владимир Виливальд подписал арендный контракт сроком на один сезон
03 августа 2024, 08:35 | Обновлено 03 августа 2024, 08:42
94
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Украинский центрбек Владимир Виливальд перешел из Кривбасса в «Ингульец» на правах аренды.
19-летний центральный защитник будет выступать за команду из Петрово на правах аренды, срок соглашения – один сезон.
Кривбасс пожелал Владимиру удачного выступления в составе новой команды и дальнейшего прогресса.
В сезоне 2023/24 защитник выступал за команду U-19, однако сыграл за основной состав Кривбасса 1 матч УПЛ.
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