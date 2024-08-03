3 августа в 18:00 пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и «Черноморец» Одесса.

Команды встретятся в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет главный судья Максим Козыряцкий из Запорожья.

Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

Студия УПЛ-ТБ к матчу