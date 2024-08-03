Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 августа в 18:00 видеотрансляцию матча 1-го тура УПЛ
3 августа в 18:00 пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и «Черноморец» Одесса.
Команды встретятся в Кривом Роге на стадионе «Горняк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет главный судья Максим Козыряцкий из Запорожья.
Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.
Студия УПЛ-ТБ к матчу
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