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Премьер-лига
Кривбасс
03.08.2024 18:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 08:49 | Обновлено 03 августа 2024, 09:07
69
0

Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 августа в 18:00 видеотрансляцию матча 1-го тура УПЛ

03 августа 2024, 08:49 | Обновлено 03 августа 2024, 09:07
69
0
Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

3 августа в 18:00 пройдет матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и «Черноморец» Одесса.

Команды встретятся в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет главный судья Максим Козыряцкий из Запорожья.

Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

Студия УПЛ-ТБ к матчу

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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