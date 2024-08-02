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Украина. Первая лига
02 августа 2024, 16:40 |
417
0

Кривбасс – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок в украинской Премьер-Лиге станет для криворожцев репетицией перед стартом в Лиге Европы

02 августа 2024, 16:40 |
417
0
Кривбасс – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 3 августа в Кривом Роге на стадионе «Горняк» состоится матч первого тура нового чемпионата Украины по футболу, в котором встретятся местный «Кривбасс» и одесский «Черноморец». По итогам прошлого сезона подопечные Юрия Вернидуба заняли третье место и завоевали бронзовые награды, а моряки финишировали на 12 месте.

Кривбасс

Уже на следующей неделе 8 августа «Кривбассу» предстоит провести свой первый матч третьего раунда Лиги Европы, в котором криворожцы в словацком Кошице будут принимать «Викторию» (Пльзень, Чехия). Поэтому игра с «Черноморцем» станет генеральной репетицией для них перед стартом в еврокубке.

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Кстати, именно в Словении команда готовилась к новому сезону. Здесь, а также в Хорватии, подопечные Юрия Вернидуба провели 6 матчей, в которых дважды победили своих соперников, еще 3 раза сыграли вничью и только в заключительном поединке уступили турецкому клубу «Ризеспор» со счетом 3:4.

Что касается новичков «Кривбасса», которые пополнили его ряды, то здесь надо отметить возвращение в Украину центрального защитника Александра Романчука, последним клубом которого был венгерский «Дебрецен». Также за криворожцев будут выступать еще один украинский защитник Александр Драмбаев, игрок обороны Бакари Канате, нигерийский нападающий Оче Одоба Очовери и бразильский полузащитник Матео Аморозо, сын известного футболиста сборной Бразилии и ряда клубов Европы Марсио Аморозо.

Черноморец

Одесситы начнут новый чемпионат под руководством нового-старого главного тренера Александра Бабича, который заменил на этом посту Романа Григорчука. И ему придется строить по существу новую команду, так как в межсезонье «Черноморец» по разным причинам покинули 17 (!) футболистов.

Из опытных игроков в Одессу отправились вратарь Артур Рудько, защитник Богдан Бутко, нападающие Алексей Хобленко и Денис Янаков. Также был подписан контракт с 21-летним защитником Борисом Лотоцким из винницкой «Нивы», и взяты в аренду из «Шахтера» защитники Роман Савченко и Даниил Удод.

Подготовку к новому сезону одесситы проводили в Украине, проиграв в контрольных матчах «Ингульцу» 1:2, «Колосу» из Ковалевки 1:3, «Александрии» 0:2, сыграв вничью с «Нивой» (Винница) 2:2, клубом «Реал Фарма» 3:3 и победив ФСК «Мариуполь» со счетом 2:1 и тот же «Реал Фарма» 3:1.

К сожалению, незадолго до старта нового чемпионата на одной из тренировок получил серьезную травму крестообразной связки и уже перенес операцию полузащитник Артем Присяжнюк. По всей видимости, до конца текущего года он уже не сможет помочь «Черноморцу» на футбольном поле.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники провели 38 матчей. У «Кривбасса» 14 побед, у «Черноморца» - 15 и еще 9 раз команды сыграли вничью. Разница голов 51-41 в пользу одесситов. В минувшем чемпионате страны дважды побеждал «Кривбасс» 1:0 в Кривом Роге и 2:1 в Одессе. Зато в 1/8 финала Кубка страны сильнее оказался «Черноморец» 2:1.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Драмбаев, Стецьков, Дибанго, Хомченовский, Микитишин, Лунев, Вакулко, Твердохлеб, Принс Аду

«Черноморец»: Рудько, Бутко, Ермаков, Савченко, Удод, Билошевский, Пшеничнюк, Васильев, Шпорн, Янаков, Хобленко

Прогноз на противостояние:

«Кривбасс» уже должен быть готовым к старту в еврокубке, а «Черноморец» практически создается заново. Поэтому, конечно же, фаворитом в этом матче будут хозяева поля, которые должны победить 2:0.

3 августа, суббота

«Кривбасс» – «Черноморец»
Кривой Рог. Стадион «Горняк». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
КРИВБАСС – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua — 2:0
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Кривбасс - Черноморец прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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