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Премьер-лига
Кривбасс
03.08.2024 18:00 – FT 1 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 20:03 | Обновлено 03 августа 2024, 20:52
1513
12

Не без нервов. Кривбасс удержал победу над Черноморцем

Команда Вернидуба стартовала с победы в контексте матча в еврокубках

03 августа 2024, 20:03 | Обновлено 03 августа 2024, 20:52
1513
12
Не без нервов. Кривбасс удержал победу над Черноморцем

Новый розыгрыш украинской Премьер-лиги начался в этот день с отсутствия голов в Ровно, а продолжался наш рассказ о событиях первого тура матчем в Кривом Роге. Местный «Кривбасс» имел очень ответственную миссию – надо было удачно стартовать перед глазами собственных болельщиков, и при этом желательно было бы не забыть, что уже посреди следующей недели команда Юрия Вернидуба должна официально вернуться к участию в еврокубках в противостоянии против чешской «Виктории» Пльзень.

С соперником в чемпионате в этом плане откровенно повезло. Потому что одесский «Черноморец» этим летом расстался с Романом Григорчуком, и опыт подсказывал, что это расставание будет снова очень тяжелым. Александру Бабичу, который пришел ему на смену, откровенно не позавидуешь, потому что клуб не успел даже состав собрать с соответствующими возможностями ротации, что было заметно по пяти игрокам на скамейке запасных в этой игре.

Со всеми этими проблемами «моряки» должны были как-то противостоять довольно мощному сопернику. И в начале игры это у них получалось очень плохо. Наконец мы увидели забитый мяч в этом сезоне, но для гостей это была все же печальная новость. Твердохлеб головой завершил подачу с правого фланга от Кузыка, и относительно возможного офсайда у Егора дискуссии будут продолжаться очень долго. Повторы, которые нам показывали, и линии, которые пытались нарисовать, одним лишь фактом своего наличия не убедили.

Однако и без этого спорного эпизода «Кривбасс» должен был эту игру закрывать еще в первом тайме без каких-либо вопросов. К этому побуждало хозяев то преимущество на мяче и вообще в активности на поле, которое они имели. У соперников тем временем в начале вообще ничего не получалось, потом стало немного лучше, а перед самым перерывом «Черноморец» вообще шокировал попаданием в перекладину от Хобленко.

Однако гораздо раньше Стецьков дальним ударом также беспокоил правый каркас чужих ворот, поэтому по подобным эпизодам было 1:1, а по другим ситуациям – едва ли не разгром одесситов. Во втором тайме в этом плане ничего не менялось, но «Кривбасс» как не забивал в неплохих ситуациях, так и продолжал терять собственные возможности. Даже появление на поле свежего Микитишина сыграло на пользу команде Вернидуба лишь чисто в плане динамики.

А уже под занавес основного времени произошел грандиозный сейв Клищука после удара слета от Бутко, который и заставил нас говорить о том, что в этой победе команды Вернидуба совсем не все настолько однозначно, как может продемонстрировать итоговая статистика.

Криворожский «Кривбасс» посреди недели возвращается в еврокубки матчем против чешской «Виктории» на нейтральном поле, после чего будет гостить у львовских «Карпат», а одесский «Черноморец» готовится к визиту в гости к луганской «Заре».

Наши оценки:

«Кривбасс» (замены): Микитишин – 6,5, По – 6,0, Соса – 6,0, Кожушко – 5,5, Бизимана – б/о.

«Черноморец» (замены): Калин – 6,5, Габелок – 6,0, Пшеничнюк – 6,0, Лотоцкий – б/о.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Кривбасс» – «Черноморец» – 1:0

Гол: Твердохлеб, 6

Предупреждения: Твердохлеб, 79, Кожушко, 90+2

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Стецьков, Романчук, Бандейра – Вакулко (Бизимана, 83) – Хомченовский (Микитишин, 46), Твердохлеб, Лунев (По, 68), Д. Кузык (Соса, 69) – Принс (Кожушко, 75).

«Черноморец»: Рудько – Ермаков, Савченко, Удод, Бутко – Васильев (Габелок, 73), Арсич (Лотоцкий, 86), Шпорн – Попов (Пшеничнюк, 73), Хобленко, Янаков (Калин, 68).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 19 (5) – 6 (1)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 2 – 1.

КРИВБАСС – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Кривбасс - Черноморец отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 12
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Віктор Коробка
Чи сили на Вікторію берегли, чи це і є рівень Кривбасу? Дуже непереконливо, сподіваємося, що в четвер буде кращє.
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+2
😼
Швидкий гол допоміг здобути результат. Чорноморець змусив понервувати, але молодці, змогли перемогти і це добре. Цей матч підготував їх до головного матчу, який буду на днях. Вернидуб проведе з ними бесіду і вкаже на помилки і все буде добре. Головне ще попереду, успіхів їм у євролізі.
Вітаю Кривбас
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+1
Semen Pocov
потужна асоціЯція! іван дібанго - діван ібанго - джей ді венс - д. трамп - кривбас за трампа! 
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0
Gargantua
ожидал более уверенной игры от Кривбасса.
боюсь что ничего они не смогут противопоставить чехам 
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0
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Vovan78
Та ну нах, навіщо там ВАР на тому матчі, якщо і так видно, що там положення поза грою. Чи вирішили топити Чорноморець з першого матчу?
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-7
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