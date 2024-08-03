3 августа состоялся матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кривбасс» Кривой Рог и «Черноморец» Одесса.

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Команды встретились в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Победу в матче одержали криворожане – 1:0. Автором единственного гола в матче стал Егор Твердохлеб, который забил на 6-й минуте. Этот гол стал первым в сезоне УПЛ 2024/25.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Кривбасс» – «Черноморец» – 1:0

Гол: Твердохлеб, 6

Видеообзор матча