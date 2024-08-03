Кривбасс – Черноморец – 1:0. Первый гол нового сезона УПЛ. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ
3 августа состоялся матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кривбасс» Кривой Рог и «Черноморец» Одесса.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встретились в Кривом Роге на стадионе «Горняк».
Победу в матче одержали криворожане – 1:0. Автором единственного гола в матче стал Егор Твердохлеб, который забил на 6-й минуте. Этот гол стал первым в сезоне УПЛ 2024/25.
Украинская Премьер-лига. 1-й тур.
«Кривбасс» – «Черноморец» – 1:0
Гол: Твердохлеб, 6
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В полуфиналах сыграют Франция – Египет, Марокко – Испания
Для Ангелины Топич Олимпиада в Париже завершена