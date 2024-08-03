Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Черноморец – 1:0. Первый гол нового сезона УПЛ. Видеообзор
Премьер-лига
Кривбасс
03.08.2024 18:00 – FT 1 : 0
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 20:53 |
256
0

Кривбасс – Черноморец – 1:0. Первый гол нового сезона УПЛ. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

03 августа 2024, 20:53 |
256
0
Кривбасс – Черноморец – 1:0. Первый гол нового сезона УПЛ. Видеообзор
УПЛ

3 августа состоялся матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кривбасс» Кривой Рог и «Черноморец» Одесса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встретились в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Победу в матче одержали криворожане – 1:0. Автором единственного гола в матче стал Егор Твердохлеб, который забил на 6-й минуте. Этот гол стал первым в сезоне УПЛ 2024/25.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Кривбасс» – «Черноморец» – 1:0

Гол: Твердохлеб, 6

Видеообзор матча

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
По теме:
Черноморец пригласил троих легионеров
Лучший бомбардир Первой лиги: «Не ожидал такого решения от Буковины»
Не без нервов. Кривбасс удержал победу над Черноморцем
Егор Твердохлеб чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Кривбасс - Черноморец видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
Олимпийские игры | 03 августа 2024, 00:23 1
Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала
Анри вывел Францию в полуфинал ОИ. Определены все пары 1/2 финала

В полуфиналах сыграют Франция – Египет, Марокко – Испания

Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
Олимпийские игры | 03 августа 2024, 11:16 3
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ
Минус претендент. Магучих и Геращенко лишились топ-соперницы в финале ОИ

Для Ангелины Топич Олимпиада в Париже завершена

Шанс на первое золото! Украинки пробились в финал командной сабли на ОИ
Олимпийские игры | 03.08.2024, 17:01
Шанс на первое золото! Украинки пробились в финал командной сабли на ОИ
Шанс на первое золото! Украинки пробились в финал командной сабли на ОИ
Верес – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03.08.2024, 14:15
Верес – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Экс-тренер Шахтера назвал украинца, который лучше Холанда и Кейна
Футбол | 03.08.2024, 19:20
Экс-тренер Шахтера назвал украинца, который лучше Холанда и Кейна
Экс-тренер Шахтера назвал украинца, который лучше Холанда и Кейна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МАГУЧИХ: «Это было как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала»
МАГУЧИХ: «Это было как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала»
02.08.2024, 13:50 2
Олимпийские игры
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
02.08.2024, 12:56 28
Олимпийские игры
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
Определен третий полуфиналист олимпийского футбольного турнира
02.08.2024, 23:02
Олимпийские игры
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
02.08.2024, 18:01 4
Олимпийские игры
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
01.08.2024, 21:03 15
Футбол
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
02.08.2024, 07:01 25
Футбол
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
02.08.2024, 11:44 27
Олимпийские игры
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
ВИДЕО. После матча Франции и Аргентины на Олимпиаде игроки устроили драку
03.08.2024, 00:55 4
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем