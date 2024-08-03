В субботу, 3-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и одесский «Черноморец». Матч пройдет в Кривой Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 18:00.

Коллектив Юрия Вернидуба готовится к выступлениям в квалификации Лиги Европы УЕФА, но, в отличии от «Динамо» и «Полесья», у «Кривбасса» будет возможность размяться в чемпионате, который вот-вот должен стартовать. Чешская «Виктория» Пльзень ошибок не прощает, а простит ли их «Черноморец», который вновь возглавил Александр Бабич. Что собой представляют «моряки» без Романа Григорчука? Ответ на этот и многие другие вопросы предстоит дать в игре против «бронзовой» команды прошлого розыгрыша.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.