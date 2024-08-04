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Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 14:50 | Обновлено 04 августа 2024, 16:05
477
0

ВЕРНИДУБ: «Задача на сезон – минимум серебро? Всегда хочется быть выше»

Главный тренер «Кривбасса» – о победе над «Черноморцем»

04 августа 2024, 14:50 | Обновлено 04 августа 2024, 16:05
477
0
ВЕРНИДУБ: «Задача на сезон – минимум серебро? Всегда хочется быть выше»
ФК Кривбасс

Главный тренер ФК «Кривбасс» Юрий Вернидуб прокомментировал стартовую победу своей команды в матче первого тура УПЛ против «Черноморца» (1:0).

- Непростая игра, первая в чемпионате. Понимал, что «Черноморец» будет играть от обороны. У них также нелегкие времена, мы это понимали. Играли 5-4-1, в пять защитников. Они прижимались к своей штрафной, было нелегко взломать эту оборону. Но мы все же забили и имели еще моменты. Зато могли пропустить: Хобленко попал в перекладину, а после удара Бутко выручил Клищук. Надо все проанализировать, и сделать так, чтобы таких моментов у наших ворот больше не случалось. Есть над чем работать.

Впереди – тяжелый август. После этой игры уже потом игра в Лиге Европы против «Виктории», а затем через два дня против «Карпат» в УПЛ и так далее. Ротация? Посмотрим. Команда готова к такому насыщенному графику, ведь мы выбрали этот путь и теперь не имеем права делать шаг назад. Я уверен в команде.

- Задача на сезон – минимум серебро?
- Всегда хочется быть выше. В прошлом сезоне мы лидировали, и я ребятам говорил, почему нет? Все возможно. Яркий пример – «Лестер». Я всегда хочу большего. Но ребята должны это понимать, а также то, что защитить бронзу будет тяжелее, чем в прошлом году. Верю в своих ребят, а там жизнь покажет.

- Довольны трансферной политикой клуба в летнее межсезонье?
- Не так легко все это делать, вы же понимаете. Мы ценим наш клуб, уважаем руководство. Понимаем, что мы можем на данный момент. Мы не смотрим на клубы, у которых раздутые финансовые возможности. В Украине идет война, не надо об этом забывать. Те ребята, которых мы подписали, это усиление, они нам помогут.

- Удивил стартовый состав сегодня. Как будто вы наигрывали один состав на сборах, а вышел другой ...
- Сборы есть сборы. В последний момент подписали правого центрального защитника Романчука. Наигрывали в центре Драмбаева, и он очень неплохо выглядел. Но пока выбор такой. Никто не думал, что получит травму Конате, который потянул мышцы. Надеюсь, уже 10 августа Бакари будет в общей группе. Да, болельщики писали, что всего два защитника мы заявили на Лигу Европы, и это очень мало.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Кривбасс - Черноморец Юрий Вернидуб пресс-конференция
Владимир Клепач Источник: ФК Кривбасс
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