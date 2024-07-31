Порвал кресты. Хавбек Черноморца получил травму и перенес операцию

Полузащитник «Черноморца» Артем Присяжнюк получил серьезную травму колена и перенес операцию.

19-летний хавбек получил диагноз от медиков – травма крестообразной связки. Это произошло на тренировке команды.

Артем надолго остался без футбола. Профессиональные футболисты обычно после такой травмы выходят на поле через 6–9 месяцев,

В клубе моряков пожелали юному игроку быстрого и качественного восстановления.