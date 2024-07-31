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  4. Порвал кресты. Хавбек Черноморца получил травму и перенес операцию
Украина. Премьер лига
31 июля 2024, 02:41 | Обновлено 31 июля 2024, 03:31
87
0

Порвал кресты. Хавбек Черноморца получил травму и перенес операцию

19-летний полузащитник Артем Присяжнюк надолго остался без футбола

31 июля 2024, 02:41 | Обновлено 31 июля 2024, 03:31
87
0
Порвал кресты. Хавбек Черноморца получил травму и перенес операцию
ФК Черноморец. Артем Присяжнюк

Полузащитник «Черноморца» Артем Присяжнюк получил серьезную травму колена и перенес операцию.

19-летний хавбек получил диагноз от медиков – травма крестообразной связки. Это произошло на тренировке команды.

Артем надолго остался без футбола. Профессиональные футболисты обычно после такой травмы выходят на поле через 6–9 месяцев,

В клубе моряков пожелали юному игроку быстрого и качественного восстановления.

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Николай Степанюк Источник: ФК Черноморец
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