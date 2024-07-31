Украина. Премьер лига31 июля 2024, 02:41 | Обновлено 31 июля 2024, 03:31
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Порвал кресты. Хавбек Черноморца получил травму и перенес операцию
19-летний полузащитник Артем Присяжнюк надолго остался без футбола
31 июля 2024, 02:41 | Обновлено 31 июля 2024, 03:31
87
0
Полузащитник «Черноморца» Артем Присяжнюк получил серьезную травму колена и перенес операцию.
19-летний хавбек получил диагноз от медиков – травма крестообразной связки. Это произошло на тренировке команды.
Артем надолго остался без футбола. Профессиональные футболисты обычно после такой травмы выходят на поле через 6–9 месяцев,
В клубе моряков пожелали юному игроку быстрого и качественного восстановления.
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