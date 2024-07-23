7 голов в финальном матче на сборе. Кривбасс проиграл турецкой команде

Кривбасс в последнем контрольном матче на сборе в Словении провел результативный матч с турецким Ризеспором. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу турецкой команды.

Это первое поражение Кривбасса на этом сборе. В среду команда Юрия Вернидуба вернется в Украину.

Кривбасс 3 августа откроет сезон УПЛ матчем против Черноморца, а 8 августа сыграет первый матч квалификации Лиги Европы с чешской Викторией.

Контрольный матч

«Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – «Ризеспор» (Ризе, Турция) – 3:4 (1:2)

Голы: Егор Твердохлеб (Максим Лунев, угловой), 5 (1:0). Мухаммет Таха Шахин, 15 (1:1). Али Соуэ, 39 (1:2). Али Соуэ, 62 (1:3). Дал Варешанович, 78 (1:4). Олег Кожушко (Хрвое Илич), 82 (2:4). Дмитрий Хомченовский, 86 (3:4)