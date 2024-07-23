Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 7 голов в финальном матче на сборе. Кривбасс проиграл турецкой команде
Товарищеские матчи
Кривбасс
23.07.2024 18:00 – FT 3 : 4
Ризеспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 21:40 |
676
0

7 голов в финальном матче на сборе. Кривбасс проиграл турецкой команде

Команда завершает заграничный сбор

23 июля 2024, 21:40 |
676
0
7 голов в финальном матче на сборе. Кривбасс проиграл турецкой команде
ФК Кривбасс

Кривбасс в последнем контрольном матче на сборе в Словении провел результативный матч с турецким Ризеспором. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу турецкой команды.

Это первое поражение Кривбасса на этом сборе. В среду команда Юрия Вернидуба вернется в Украину.

Кривбасс 3 августа откроет сезон УПЛ матчем против Черноморца, а 8 августа сыграет первый матч квалификации Лиги Европы с чешской Викторией.

Контрольный матч

«Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – «Ризеспор» (Ризе, Турция) – 3:4 (1:2)
Голы: Егор Твердохлеб (Максим Лунев, угловой), 5 (1:0). Мухаммет Таха Шахин, 15 (1:1). Али Соуэ, 39 (1:2). Али Соуэ, 62 (1:3). Дал Варешанович, 78 (1:4). Олег Кожушко (Хрвое Илич), 82 (2:4). Дмитрий Хомченовский, 86 (3:4)

По теме:
Подготовка на финишной прямой. Верес забил 3 гола в контрольном матче
Мудрик признался, что с собой возьмет на предсезонный сбор Челси в США
БЫЧЕК: «Если Металлист 1925 останется, то матчи с ним будут принципиальны»
Кривбасс Кривой Рог Ризеспор контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Футбол | 22 июля 2024, 22:59 6
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале
Драма на Евро U-19. Определен соперник сборной Украины в полуфинале

Франция на последних минутах отыгралась в матче с Испанией

Старт в Лиге чемпионов. Состав Динамо на матч против Партизана
Футбол | 23 июля 2024, 19:51 26
Старт в Лиге чемпионов. Состав Динамо на матч против Партизана
Старт в Лиге чемпионов. Состав Динамо на матч против Партизана

Шовковский определил стартовый состав на игру

«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
Футбол | 23.07.2024, 08:27
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
Футбол | 23.07.2024, 11:07
Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
Топ-чемпионаты подали иск против ФИФА. Большое недовольство игроков
Футбол | 23.07.2024, 20:40
Топ-чемпионаты подали иск против ФИФА. Большое недовольство игроков
Топ-чемпионаты подали иск против ФИФА. Большое недовольство игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
21.07.2024, 23:10 7
Футбол
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
22.07.2024, 07:47 4
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
23.07.2024, 16:00 20
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ провела жеребьевку пар турнира четырех
22.07.2024, 17:40 14
Футбол
На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем
На Олимпиаде выступит китаянка с очень необычным именем
23.07.2024, 03:01 1
Олимпийские игры
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
22.07.2024, 12:49 5
Футбол
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
Хотели другого соперника. Кривбасс оценил жеребьевку еврокубка
22.07.2024, 16:48 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем